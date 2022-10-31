دورة الألعاب الفرنكوفونية (كينشاسا 2023): قرعة منافسات كرة القدم و السلة

تستضيف جمهورية الكونغو الديمقراطية دورة الألعاب الفرنكوفونية المقبلة (كينشاسا 2023) ، المقرر تنظيمها في الفترة من 28 جويلية إلى 6 اوت المقبلين

وحسب المنظمين سيشارك المنتخب التونسي لكرة القدم ( اقل من 20 سنة) في الدور الاول ضمن المجموعة الثانية التي تضم ايضا منتخبات فرنسا والنيجر وبوركينا فاسو وذلك بعد عملية القرعة التي نظمتها اللجنة الدولية للألعاب الفرنكوفونية واللجنة الوطنية للألعاب التاسعة للفرنكوفونية نهاية الاسبوع في كينشاسا .



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اما في كرة السلة فان المنتخب التونسي للسيدات سيشارك في المجموعة الرابعة بمعية منتخبات اتحاد والونيا - بروكسل والكاميرون وتشاد.وعقب الدور الأول، ستتأهل الفرق الاولى من المجموعات الى الدور نصف النهائي، ليتحدد بعدها الفريقان اللذان سيخوضان النهائيات.وستقام المسابقة في الفترة من 28 جويلية إلى 6 اوت 2023 .وفي ما يلي نتائج القرعة التي أجريت بحضور سفراء ألعاب الفرنكوفونية و لاعب كرة السلة ديدييه مبينغا، ولاعب كرة القدم كلود ماكيليلي ، بإشراف المندوبين الفنيين للاتحاد الدولي لكرة القدم ،سوري دياباتي، والاتحاد الدولي لكرة السلة ، كوستا إلييف:- كرة القدم (ذكور أقل من 20 سنة)المجموعة (1): الكونغو الديمقراطية ، كندا ، الكونغو ، مدغشقرالمجموعة (2) : فرنسا ، النيجر ، تونس ، بوركينا فاسوالمجموعة (3): السنغال ، البنين ، موريتانيا ، الكاميرونالمجموعة (4) : المغرب ، كوت ديفوار ، لبنان ، غينيااما في كرة السلة- كرة السلة (إناث، 18-25 سنة)المجموعة (1): الكونغو الديمقراطية ، لبنان ، غينيا ، الكونغوالمجموعة (2): فرنسا ، كوت ديفوار ، المغرب ، مدغشقرالمجموعة (3): كندا - كيبيك ، السنغال ، البنين ، هايتيالمجموعة (4): اتحاد والونيا - بروكسل ، الكاميرون ، تونس ، تشاد.