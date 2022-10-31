قابس: سد الشغور على مستوى منصب المعتمد الأول والكتابة العامة للولاية


Publié le Lundi 31 Octobre 2022 - 19:08 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تولى عشية اليوم والي قابس مصباح كردمين تنصيب زياد الحربي معتمدا أولا جديدا لولاية قابس وغالب القلالي كاتبا عاما لهذه الولاية ليتم بذلك سد الشغور الحاصل بمركز ولاية قابس على مستوى هذين المنصبين.
ولا تزال ولاية قابس تفتقد الى معتمد للشؤون الاجتماعية والى معتمد بالحامة التي تعد من أكبر المعتمديات واكثرها كثافة سكانية بجهة قابس الى جانب افتقادها منذ سنوات لمعتمد مكلف بالشؤون الاقتصادية.



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