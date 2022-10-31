:المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بأريانة ينبه الى خطورة الوضع بقطاعي الصحة والتربية بالجهة

دعا المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بأريانة السلطتين الوطنية والجهوية "إلى الإيفاء بالواجبات الاجتماعية والسياسية المحمولة عليهما بموجب المواثيق والقوانين تجاه قطاعي الصحة والتعليم بالجهة" منبها " إلى خطورة الوضع بالقطاعين ومعبرا عن استعداده لمجابهة هذا الواقع بكل الوسائل المشروعة والمتاحة"

وأضاف الاتحاد الجهوي في بيان له اليوم تحصلت" (وات) على نسخة منه إنه يتابع "بكل قلق ما آل إليه وضع قطاعي الصحة والتعليم من حيث تردي البنيه التحتية والنقص الفادح في أعوان الحراسة والتنظيف".







وأوضح أن"الوضع الصحي ينذر بكارثة نتيجة تآكل الموارد البشرية وعدم تعويض المتقاعدين والمتوفين مما أثر على مردرية المؤسسات الصحية وحد من التزاماتاها الاجتماعية تجاه المواطن بتوفير الأدوية والخدمات الصحية الأخرى على غرار التصوير بالأشعة والرنين المغناطيسي.

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واشار البيان كذلك" الى طول آجال المواعيد التي تتعدى السنة إضافة إلى الاعتدآت المتكررة على الإطارين الطبي وشبه الطبي في ظل غياب خطة أمنية للحد منها ومعاقبة مرتكبيها. "



وأشار الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة إلى" حالة التردي التي يعرفها قطاع التربية بالجهة والتي وصلت حد" النكبة" وفق توصيفه اعتبارا لافتقار أغلب المؤسسات إلى العدد الكافي من العملة والإداريبن والقيمين لتسييرها اضافة الى حالة الاكتظاظ التي تشهدها عدة مؤسسات نتيجة الانفجار السكاني خاصة بجهتي رواد وسكرة. الأمر الذي دفع التلاميذ إلى الشوارع لتتلقفهم آلة الجريمة والانحراف" وفق ما وررد في نص البيان .



وأوضح أن"الوضع الصحي ينذر بكارثة نتيجة تآكل الموارد البشرية وعدم تعويض المتقاعدين والمتوفين مما أثر على مردرية المؤسسات الصحية وحد من التزاماتاها الاجتماعية تجاه المواطن بتوفير الأدوية والخدمات الصحية الأخرى على غرار التصوير بالأشعة والرنين المغناطيسي.واشار البيان كذلك" الى طول آجال المواعيد التي تتعدى السنة إضافة إلى الاعتدآت المتكررة على الإطارين الطبي وشبه الطبي في ظل غياب خطة أمنية للحد منها ومعاقبة مرتكبيها. "وأشار الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة إلى" حالة التردي التي يعرفها قطاع التربية بالجهة والتي وصلت حد" النكبة" وفق توصيفه اعتبارا لافتقار أغلب المؤسسات إلى العدد الكافي من العملة والإداريبن والقيمين لتسييرها اضافة الى حالة الاكتظاظ التي تشهدها عدة مؤسسات نتيجة الانفجار السكاني خاصة بجهتي رواد وسكرة. الأمر الذي دفع التلاميذ إلى الشوارع لتتلقفهم آلة الجريمة والانحراف" وفق ما وررد في نص البيان .