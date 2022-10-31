مدنين: وزيرة البيئة في متابعة للاعداد للقمة الفرنكوفونية بجربة

مثلت متابعة الاستعدادات للقمة الفرنكوفونية ومدى جاهزية جزيرة جربة لاحتضانها محور زيارة العمل التي ادتها اليوم وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي مهداوي الى الجزيرة لمعاينة اشغال العناية بالبيئة والجمالية الحضرية قبل ان تشرف على اجتماع اللجنة الجهوية للاعداد للقمة

وقالت الوزيرة ان وزارة البيئة وبقية الوزارات الاخرى على اتم الاستعداد للقمة الفرنكوفونية وخاصة على مستوى النظافة والعناية بجمالية المحيط والكنس اليدوي والالي والتنوير الجمالي مؤكدة ان الجزيرة على جاهزية لاحتضان هذه القمة واستقبال ضيوفها.



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واشارت الى جهود كل المتدخلين في المجال البيئي لتحسين المشهد العام والجمالية اللازمة للجزيرة عبر الادارات التابعة للوزارة وعبر اليات اخرى ومنها الالية 41 الى جانب دعم الوزارة البلديات بشريا ولوجستيا وماديا داعية الى مواصلة الجهود وتحسين السلوكيات الواعية التي تحترم البيئة وتحافظ على المحيطوعاينت الوزيرة في هذا الاطار جاهزية المسرح البلدي الذي سيحتضن فعاليات افتتاح اشغال القمة والفضاء المخصص للقرية الفرنكوفونية الى جانب اعادة تهيئة المصب القديم بسيدي سالم الذي ستنطلق به اشغال تشجير كبرى.ودعت الوزيرة خلال الجلسة الثالثة للجنة الاعداد للقمة التي احتضنتها بلدية جربة ميدون الى بذل كل الجهود لانجاح القمة لاعتبار اشعاعها الكبير واهميتها في تعزيز صورة تونس.وثمنت جهود بلديات جزيرة جربة في اقرار جربة بدون بلاستيك ذو الاستعمال الواحد معبرة عن تشجيع كل المبادرات لانجاح هذه التجربة النموذجية حتى تنسج عليها بقية جهات الجمهورية.ومثلت الجلسة مناسبة استعرضت فيها كل الادارات المتداخلة نسق تقدمها ومدى جاهزيتها لموعد القمةورافق الوزيرة في هذه الزيارة والي مدنين سعيد بن زايد ورئيس اللجنة الوطنية للاعداد للقمة الفرنكوفونية منصف ساسي.