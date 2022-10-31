الافراج عن التلاميذ الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التلمذية الأخيرة بمعهد فوشانة وتأخير القضية الى 26 ديسمبر المقبل

بن عروس: قرّرت الدائرة المتعهدة بالنظر في قضية التلاميذ الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التلمذية الأخيرة بمعهد الأمل بفوشانة الإفراج عن التلاميذ الخمسة الموقوفين، وتأخير النظر في القضية إلى جلسة 26 ديسمبر المقبل، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس، القاضي عمر حنين، اليوم الاثنين، في تصريح لـ"وات".





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ومثل اليوم التلاميذ الخمسة الموقوفين أمام قاضي التحقيق بالمحكمة بعد إيقافهم الأيام الماضية على ذمة الأبحاث التي تم فتحها الأسبوع المنقضي والتي أفضت إلى إيقاف عدد من التلاميذ تم الإفراج عن بعضهم والإبقاء على خمسة منهم رهن الإيقاف إلى حين عرضهم اليوم على المحكمة.هذا وقد تجمّع عدد من التلاميذ صباح اليوم أمام المحكمة وحملوا صور لزملائهم الموقوفين مطالبين باطلاق سراحهم.وتعود خلفية هذه القضية المعروضة على أنظار المحكمة الى الاحتجاجات التي شهدها المعهد المذكور الايام الماضية والتي طالب فيها التلاميذ، وفق روايات متطابقة، بإصلاح قاعات تدريس متهالكة وآيلة للسقوط، وتعهد دورات المياه التي لاتصلح للاستعمال الآدمي، لتتطور الأحداث بعد ذلك إلى تدخل الأمن الذي نفّذ إيقافات في صفوف التلاميذ بعد تصاعد وتيرة هذه الاحتجاجات.