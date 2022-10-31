وزارة الدفاع: ايقاف سيارة تهريب بالحدود الجنوبية الشرقية محملة ب45 الف حبة دواء لامراض الاعصاب


Publié le Lundi 31 Octobre 2022 - 12:21 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تمكنت الوحدات العسكرية العاملة في تأمين الحدود الجنوبية داخل المنطقة الحدودية العازلة في نهاية الاسبوع المنقضي، من ايقاف سيارة تهريب اجتازت الحدود الجنوبية الشرقية لبلادنا على متنها شخصين ومحملة بقرابة 450 الف حبة دواء معدة لامراض الاعصاب وكمية من السجائر
واضاف بلاغ صادر اليوم الاثنين عن وزارة الدفاع الوطني انه تم التعامل مع المهربين الاثنين والمحجوز طبقا للتراتيب القانونية الجاري بها العمل في المجال...




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 255769



En continu...

Toutes les news...
الاثنين 31 أكتوبر 2022 | 5 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:53 17:25 15:02 12:10 06:42 05:14
Babnet
22°
 Babnet27° Babnet % 73 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1827°-1826°-1827°-1827°-19
  • Avoirs en devises
    22598,1

  • (31 oct )
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,28000 DT        1$ =3,28469 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 oct )   548,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   