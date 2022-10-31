وزارة الدفاع: ايقاف سيارة تهريب بالحدود الجنوبية الشرقية محملة ب45 الف حبة دواء لامراض الاعصاب

تمكنت الوحدات العسكرية العاملة في تأمين الحدود الجنوبية داخل المنطقة الحدودية العازلة في نهاية الاسبوع المنقضي، من ايقاف سيارة تهريب اجتازت الحدود الجنوبية الشرقية لبلادنا على متنها شخصين ومحملة بقرابة 450 الف حبة دواء معدة لامراض الاعصاب وكمية من السجائر

واضاف بلاغ صادر اليوم الاثنين عن وزارة الدفاع الوطني انه تم التعامل مع المهربين الاثنين والمحجوز طبقا للتراتيب القانونية الجاري بها العمل في المجال...











