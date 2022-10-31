أنس جابر تحافظ على المركز الثاني عالميا للأسبوع الثامن على التوالي

حافظت اللاعبة التونسية أنس جابر على مركزها الثاني في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس وذلك للأسبوع الثامن على التوالي.

ولم يشهد التصنيف الجديد، الصادر اليوم الاثنين، اي تغيير في قائمة اللاعبات العشر الأوليات ليكون الترتيب على النحو التالي:







1 - البولونية ايغا شفاينتيك ( 10335 نقطة)

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2 - التونسية أنس جابر (4555 ن)

3 - الأمريكية جيسيكا بيغولا (4316 ن)

4 - الأمريكية كوكو غوف (3271 ن)

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5 - اليونانية ماريا ساخاري (3121 ن)

6 - الفرنسية كارولين غارسيا (3000 ن)

7 - البيلاروسية آريانا سابالينكا (2970 ن)

8 - الروسية داريا كاساتكينا (2935 ن)

9 - الروسية فيرونيكا كودرميتوفا (2795)

10- الرومانية سيمونا هاليب (2661 ن)



يذكر أنّ النتائج الباهرة التي حققتها أنس جابر هذا العام، بحصولها على لقبي بطولتي مدريد للماسترز (1000 نقطة) وبرلين (500 نقطة)، وبلوغها نهائي بطولات شارلستون (500 نقطة) وروما للماسترز (1000 نقطة)، ويمبلدون وأمريكا المفتوحة (غراند سلام) مكنتها من ضمان التأهل لبطولة المرحلة الختامية التي تنطلق فعالياتها اليوم الاثنين وتستمر الى 7 نوفمبر بتكساس الأمريكية.

ويشارك في بطولة المرحلة الختامية أفضل 8 لاعبات مصنفات في الترتيب العالمي.



1 - البولونية ايغا شفاينتيك ( 10335 نقطة)2 - التونسية أنس جابر (4555 ن)3 - الأمريكية جيسيكا بيغولا (4316 ن)4 - الأمريكية كوكو غوف (3271 ن)5 - اليونانية ماريا ساخاري (3121 ن)6 - الفرنسية كارولين غارسيا (3000 ن)7 - البيلاروسية آريانا سابالينكا (2970 ن)8 - الروسية داريا كاساتكينا (2935 ن)9 - الروسية فيرونيكا كودرميتوفا (2795)10- الرومانية سيمونا هاليب (2661 ن)يذكر أنّ النتائج الباهرة التي حققتها أنس جابر هذا العام، بحصولها على لقبي بطولتي مدريد للماسترز (1000 نقطة) وبرلين (500 نقطة)، وبلوغها نهائي بطولات شارلستون (500 نقطة) وروما للماسترز (1000 نقطة)، ويمبلدون وأمريكا المفتوحة (غراند سلام) مكنتها من ضمان التأهل لبطولة المرحلة الختامية التي تنطلق فعالياتها اليوم الاثنين وتستمر الى 7 نوفمبر بتكساس الأمريكية.ويشارك في بطولة المرحلة الختامية أفضل 8 لاعبات مصنفات في الترتيب العالمي.