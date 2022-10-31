أريانة: تطوّر مؤشرات قطاع التشغيل بالجهة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022

كشفت إحصائيات الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بأريانة، بخصوص وضعية سوق الشغل بالجهة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، عن تحسّن في المؤشرات مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، بتسجيل ارتفاع عروض الشغل بنسبة 41.2 في المائة بالمرور من 908 عروض إلى 1282 عرضا منها 809 عروض شغل لفائدة حاملي الشهائد العليا، أي بزيادة قدرها 63 في المائة.





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كما ارتفعت، وفق المصدر ذاته، عمليات التشغيل بالمؤسسات الاقتصادية الخاصة في إطار عقود شغل بنسبة 22.5 بالمائة (من 1242 عملية تشغيل إلى 1521)، وقد حظي أصحاب الشهائد العليا بـ1051 عملية تشغيل من المجموع العام، أي بنسبة 69 بالمائة .كما شهد برنامج عقد الإعداد للحياة المهنية (ما يعرف بعقد سي.في.بي) تطورا في عدد التربصات لدى المؤسسات الاقتصادية الخاصة من 4305 تربصات إلى 5258 تربصا، أي بنسبة تطوّر في حدود22.1 بالمائة، وتطوّرت بالنسبة لأصحاب الشهائد العليا بـ 18.4 بالمائة.وحسب نفس المصدر، ارتفع عدد طلبات الشغل الجديدة بنسبة 6.9 في المائة (من 3272 طلب شغل جديد إلى 3409)، كما تبين الإحصائيات المسجلة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2022 أن عدد طلبات الشغل الجديدة كان في حدود 2069 طلبا وتطوّر ليصل إلى 3409 طلبات، أي بنسبة زيادة بلغت 69.1 بالمائة خلال أشهر جويلية أوت وسبتمبر 2022.ويعزى ذلك إلى تزايد عدد خريجي التعليم العالي ومراكز التكوين المهني من سنة إلى أخرى وانخراطهم بمنظومة التسجيل الموجودة على مستوى المصالح الجهوية للتشغيل.كما حقّقت طلبات الشغل غير الملباة تراجعا بنسبة 24.6 بالمائة (من 3583 طلبا إلى 2701 طلبا)، أما بالنسبة لاصحاب الشهائد العليا فقد تراجعت طلبات الشغل غير الملباة بنسبة 28.7 بالمائة، وهو ما يعكس تحسن أوضاع سوق الشغل خاصة بعد الركود الاقتصادي الذي خلّفته جائحة "كورونا" سنة 2021.