فيديو... اللاعب التونسي أنيس بن سليمان يحرز هدفا ويسهم في انتصار فريقه في البطولة الدنماركية

ساهم اللاعب الدولي التونسي أنيس بن سليمان في انتصار فريقه بروندلي على ضيفه آلبورغ بنتيجة 3 - 2 لحساب الجولة 15 من البطولة الدنماركية لكرة القدم وذلك باحرازه للهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 11 من المباراة.







ويعد هذا الهدف هو الرابع لأنيس بن سليمان خلال هذا الموسم مع نادي بروندلي الذي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب البطولة الدنماركية برصيد 20 نقطة.



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ويعد هذا الهدف هو الرابع لأنيس بن سليمان خلال هذا الموسم مع نادي بروندلي الذي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب البطولة الدنماركية برصيد 20 نقطة.