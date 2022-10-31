ساهم اللاعب الدولي التونسي أنيس بن سليمان في انتصار فريقه بروندلي على ضيفه آلبورغ بنتيجة 3 - 2 لحساب الجولة 15 من البطولة الدنماركية لكرة القدم وذلك باحرازه للهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 11 من المباراة.
فيديو... اللاعب التونسي أنيس بن سليمان يحرز هدفا ويسهم في انتصار فريقه في البطولة الدنماركية
En continu...
الاثنين 31 أكتوبر 2022 | 5 ربيع الثاني 1444
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:53
|17:25
|15:02
|12:10
|06:42
|05:14
|
22°
|27°
|% 78
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
2.06 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|27°-18
|27°-18
|26°-18
|27°-18
|27°-19
زوّارنا يتصفحون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 43 936) الخزينة العامة للبلاد التونسية تكش
( 24 012) محمد البوزيدي: أجانب وشخصيات معرو
( 23 985) بطاقة ايداع بالسجن في حق لاعب كرة
( 23 736) الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن
( 22 326) والي بنزرت يطلب من رئيس البلدية تز
( 22 232) على قناة التاسعة: مشادة كلامية بي
( 20 750) البحيري يقاضي وفاء الشاذلي
( 18 707) خطايا ضخمة واحكام سجنية لمسؤولين
( 18 507) اوشى به صديقه وعينه بن علي وزيرا :
( 18 267) القبض على امام جامع خلال مداهمة مر
( 18 258) 6 أشهر سجنا لعماد الدائمي
( 17 353) حاتم بن عمارة يطرد صحفية من اذاعة
( 16 836) بعد مداخلة أغضبت الأهالي " معز بن
( 16 788) البارودي يؤكد ان مراسلة الفيفا الا
( 16 291) السعودية... الحكم بـ15 سنة سجنا ع
( 16 275) صورة اليوم: العضو المؤسس للشركة ال
( 16 182) علماء ألمان يفجرون مفاجأة مدوية عن
( 16 032) نتيجة مروره بفترة ركود... لطفي بن
( 15 582) لطفي العماري في حالة هستيريا: " ما
( 15 052) فاتن الفازع: في كل كتاب ستوجد صفحة
الانتخابات التشريعية 2022
.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 255760