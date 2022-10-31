مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية حول "تلسكوب جيمس واب" يوم السبت القادم

تنظم مدينة العلوم يوم السبت القادم سهرة فلكية ابتداء من الساعة السادسة مساء والى غاية التاسعة ليلا حول موضوع "تلسكوب جيمس واب" الذي أطلقته وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في الفضاء منذ ثلاثة أشهر، حسب ما أفاد به أستاذ التأطير العلمي بمدينة العلوم بتونس، هشام بن يحي.

وأضاف هشام بن يحي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين أن الدعوة موجهة للعموم والدخول مجاني لافتا الى أن هذه التظاهرة العلمية تهدف الى نشر المعلومة العلمية وتبسيطها.





وأفاد أن مدينة العلوم أعدت في هذا الصدد برنامجا علميا يتمحور حول التعريف بتلسكوب جايمس واب الذي حقق منذ اطلاقه في مداره في الفضاء نجاحا باهرا فاق توقعات العلماء ومكّن من توفير صور لوجود الماء بكوكب خارج المجموعة الشمسية.



..



.

وأشار أستاذ التأطير العلمي بمدينة العلوم بتونس الى أن هذه التظاهرة ستمكن الزوار من مشاهدة كوكب المشتري وزحل والقمر وحضور ورشات حول تطبيقة برنامج "ستيلاريوم" الذي يعرف بأسماء الكواكب والنجوم ومواقعها.

وبيّن أنه تم بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك تخصيص 5 تلسكوبات لهذه التظاهرة العلمية.



وأفاد أن مدينة العلوم أعدت في هذا الصدد برنامجا علميا يتمحور حول التعريف بتلسكوب جايمس واب الذي حقق منذ اطلاقه في مداره في الفضاء نجاحا باهرا فاق توقعات العلماء ومكّن من توفير صور لوجود الماء بكوكب خارج المجموعة الشمسية.وأشار أستاذ التأطير العلمي بمدينة العلوم بتونس الى أن هذه التظاهرة ستمكن الزوار من مشاهدة كوكب المشتري وزحل والقمر وحضور ورشات حول تطبيقة برنامج "ستيلاريوم" الذي يعرف بأسماء الكواكب والنجوم ومواقعها.وبيّن أنه تم بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك تخصيص 5 تلسكوبات لهذه التظاهرة العلمية.