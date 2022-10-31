اتحاد عمال تونس يطالب بالإفراج عن الكاتب العام الجهوي بقفصة بعد تعرضه للإيقاف

طالب اتحاد عمال تونس بالإفراج عن الكاتب العام الجهوي بولاية قفصة عبد الكريم النصيري بعد تعرضه للايقاف على خلفية نشاطه النقابي لافتا الى أن هذا الايقاف يأتي في اطار ضرب العمل النقابي المكفول بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية حسب تقديره.





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وذكر، اتحاد عمال تونس في بيان له اثر اجتماع مكتبه التنفيذي، أن قرار الايقاف جاء نتيجة شكاية رفعها والي الجهة بعد اعتصام سواق التاكسي ومساندة الكاتب العام الجهوي لاعتصامهم مشيرا الى ان انخراط الكاتب العام الجهوي للاتحاد في دعم هذا التحرك الاحتجاجي جاء بعد استيفاء كل الوسائل المشروعة في التفاوض جهويا و وطنيا.ولفت اتحاد عمال تونس الى ان بعض سواق التاكسي المحتجين أمام مقر الولاية قد دخلوا في اضراب جوع وحشي خلّف اضرارا صحية لدى عدد منهم معبرا عن استيائه من الغياب التام للسلط الجهوية في التعاطي مع هذا الملف وفض مشاكل المعتصمين في أطر التفاوض.ودعا اتحاد عمال تونس الهياكل النقابية التابعة له الى الدفاع عن الحريات النقابية ومساندة الكاتب العام الجهوي بقفصة وكذلك المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني والرأي العام الى دعم قضية المعتصمين و الوقوف في صف الحريات النقابية.