إلقاء القبض على شخصين قاما بسرقة كميات من النحاس من المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف


Publié le Lundi 31 Octobre 2022 - 06:57 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تمكنت الوحدات الأمنية التابعة للشرطة العدلية باقليم أمن الكاف يوم السبت من إلقاء القبض على شخصين قاما بسرقة كميات من النحاس من المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف وذلك بعد القيام بالتحريات الميدانية اللازمة وفق ما أفاد به مصدر أمني يوم الاحد لمراسل "وات" بالجهة.
وأكد المصدر ذاته أنه بعد التنسيق مع النيابة العمومية وقعت مداهمة منزل ذوي الشبهة والقاء القبض على شخصين وحجز المسروق و64 قرصا مخدرا ومبلغ مالي قيمته 280 دينارا.

وبعد مراجعة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بالشخصين وفتح تحقيق للتعرف على كامل تفاصيل العملية.

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