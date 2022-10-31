"رؤى متقاطعة " قسم جديد في أيام قرطاج السينمائية لأفلام حول مسألة اللجوء والهجرة

افتتح يوم الأحد في إطار فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية برنامج "رؤى متقاطعة" وهو قسم جديد يعرض أفلاما لمخرجات من جنوب وشمال المتوسط حول مسألة اللجوء والهجرة.

ويتنزل هذا البرنامج الذي يتضمن ستة أفلام مختارة يومياً في إطار دعم المعهد العربي لحقوق الانسان و شريكه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لحقوق اللاجئين والتوعية بقضاياهم وتسليط الضوء على قصصهم



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وتم عرض فيلم الافتتاح الذي حمل عنوان "رسالة إلى نيكولا" للمخرجة هارا كامينارا، وهو عمل يجمع بين الاجتماعي والسياسي، وتدور أحداثه حول مجموعة من اللاجئين في سفينة إنقاذ تقطّعت بهم السبل في مياه البحر المتوسّط.وتعرض الأفلام المختارة يومياً بدايةً من الساعة 5 مساءً في قاعة "افريكا" بتونس العاصمة وتعقب العروض نقاشات بحضور مخرجات الأفلام .وأعرب المعهد العربي لحقوق الانسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن امتنانهما لهذه المساحة الثقافية الهامة التي وفرتها الدورة 33 لايام قرطاج السينمائية.وأكدت المفوضية أهمية دور السينما والفنون في مساعدة الناس على فهم أسباب اللجوء و ما يتعرض له اللاجئون و طالبو اللجوء أثناء رحلة البحث عن الأمان وفق ما جاء في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وتتواصل أيام قرطاج السينمائية في دورتها الثالثة والثلاثين من 29 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2022.تجدر الإشارة الى أن تونس تستضيف أكثر من 8700 لاجئ و طالب لجوء من جنسيات مختلفة وان المعهد العربي لحقوق الانسان و شريكه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يسعيان مع شركائهما من جهات حكومية مختلفة ومنظمات غير حكومية محلية و دولية لتوفير وتعزيز حصول اللاجئين وطالبي اللجوء على حقوقهم سواء على مستوى الحماية او الرعاية الصحية والنفسية او التعليم والدعم الإجتماعي.