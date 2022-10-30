المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس تعرب عن "خيبة أملها الشديدة لاستبعادها" من افتتاح ومتابعة مهرجان قرطاج السنمائي للسجناء

أعربت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس عشية اليوم الاحد عن "خيبة أملها الشديدة لاستبعادها" من قبل الهيئة العامة للسجون والاصلاح من المشاركة في افتتاح ومتابعة "أيام قرطاج السينمائية في السجون" في أماكن العروض المبرمجة للمساجين حسب ما جاء في بيان لمكتب المنظمة بتونس على صفحته للتواصل الاجتماعي (فايسبوك).







وأوضح مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس أنه قد أبلغ صبيحة الأحد في مكان التجمع المخصص للافتتاح "أيام قرطاج السينمائية في السجون" بأنها لا تملك الإذن بالمشاركة في هذا الحدث ولا الذهاب إلى مختلف أماكن العروض المبرمجة في هذه الدورة.



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وكانت هيئة أيام قرطاج السينمائية والهيئة العامة للسجون والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس اشتركت في الاعلان خلال ندوة صحفية في 17 أكتوبر عن الدورة الثامنة من "أيام قرطاج السينمائية في السجون".



وقال البيان إن قرار منعها من المشاركة في الافتتاح وحضور العروض "بمثابة الرسالة المشفرة والمقلقة لمختلف الفاعلين في المجتمع المدني ووسائل الإعلام".



وأوضح مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس أنه قد أبلغ صبيحة الأحد في مكان التجمع المخصص للافتتاح "أيام قرطاج السينمائية في السجون" بأنها لا تملك الإذن بالمشاركة في هذا الحدث ولا الذهاب إلى مختلف أماكن العروض المبرمجة في هذه الدورة.وكانت هيئة أيام قرطاج السينمائية والهيئة العامة للسجون والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس اشتركت في الاعلان خلال ندوة صحفية في 17 أكتوبر عن الدورة الثامنة من "أيام قرطاج السينمائية في السجون".وقال البيان إن قرار منعها من المشاركة في الافتتاح وحضور العروض "بمثابة الرسالة المشفرة والمقلقة لمختلف الفاعلين في المجتمع المدني ووسائل الإعلام".