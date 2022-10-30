الاتحاد العام لطلبة تونس يقرر تحركات احتجاجية وإضراب عام اثر ايقاف طالب واحالته الى القضاء بسبب صفحة "حي التضامن"


Publié le Dimanche 30 Octobre 2022 - 18:21 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أعلن الاتحاد العام لطلبة تونس عشية اليوم الاحد أنه قرر الاضراب العام في كل الجامعات وتحديد موعده لاحقا ودعا الى تحركات احتجاجية أخرى بسبب ما وصفه "اختطاف" أحد مناضليه أحمد بهاء الدين حمادة منذ أكثر من 48 ساعة من قبل قوات الأمن من منزله وحجز حاسوبه وهاتفه الجوال وكتبه.


وقال الاتحاد في بيان على صفحته للتواصل الاجتماعي فايسبوك إن إيقاف الطالب من أجل إحالته على القضاء يوم الاثنين "جاء على خلفية إنشائه صفحة على الفيسبوك بعنوان (حي التضامن ) باعتباره من أبناء هذا الحي ينشر فيها مطالب الاحتجاجات".

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ودعا "كافة القوى التقدميّة والوطنيّة" إلى وقفة إحتجاجيّة صباح يوم الاثنين أمام محكمة تونس 1 تزامنا مع إحالة الموقوف على قاضي التحقيق .
كما دعا الى تحركات إحتجاجية داخل الكليّات يوم الإثنين.

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وأضاف الاتحاد أنه لم يتمكن من الاتصال بالموقوف عن طريق المحامين والإطمئنان على حالته الصحيّة.


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