تصفيات امم افريقيا لاقل من 23 سنة - المنتخب التونسي يخفق في بلوغ الدور الاخير

اخفق المنتخب التونسي لكرة القدم لاقل من 23 سنة في بلوغ الدور الاخير من تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2023) رغم فوزه على نظيره الكونغولي 2-1 اليوم الاحد برادس في اياب الدور الثاني.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الكونغو 1-0.





وتقدم المنتخب التونسي بهدفين لكل من حمدي العبيدي (9) وادم قرب (60) قبل ان يتمكن باسينغا من اختطاف هدف الترشح في الدقيقة 85 مستغلا هفوة فادحة من الحارس الياس الدامرجي.

ويذكر ان نهائيات كاس امم افريقيا هي مؤهلة لاولمبياد باريس.



