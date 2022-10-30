وزارة المرأة والاسرة تحيط نفسيا وقضائيا بطفلين بالكاف بعد قيام الاب بقتل الام حرقا

أعلنت وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن أن مندوب حماية الطفولة تعهد بابني امراة ضحية عنف زوجي أدى الى قتلها حرقا بولاية الكاف بتقديم الرعاية النفسية واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بضمان مصلحتهما الفضلى.





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وأوضحت الوزارة على موقعها للتواصل الاجتماعي (فايسبوك) أن مختصين من مندوبية حماية الطفولة ولا سيما المختصة النفسية أجرت مقابلة مع الطفلين في منزل جدتهما أين تم نقلهما بسبب وقوع الحادث في منزل الابوين وتمت "معاينة آثار الصدمة النفسية الحادة التي يواجهانها والاستجابة لرغبتهما في الابتعاد بعض الوقت عن المنزل وتهدئتهما".ولم يكن الطفلان (طفل 14 سنة وطفلة تبلغ 12 سنة) موجودان في منزلهما عندما أقدم الاب وهو موظف بسلك الديوانة على حرق زوجته بالنار متسببا في وفاتها.وتولى المندوب الجهوي لحماية الطفولة اعلام قاضي الأسرة بالإجراءات المتخذة في الغرض وتعيين جلسة للنظر في وضعيّة الطفلين القصّر بعد فقدانهما للسند العائلي على إثر وفاة والدتهما والاحتفاظ بوالدها لدى المصالح الامنية حسب ما أفادت به الوزارة.وأكدت الوزارة أن وضعيّة الطفلين محلّ متابعة حينيّة من قبل المصالح الجهويّة المختصّة بالتنسيق مع قاضي الأسرة.