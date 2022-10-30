سوسة: تكريم السياح الاوفياء للمنطقة السياحية سوسة القنطاوي


Publié le Dimanche 30 Octobre 2022 - 17:03 قراءة: 0 د, 48 ث
      
احتضن مرسى القنطاوي بحمام سوسة اليوم الاحد تظاهرة تنشيطية سياحية بعنوان " يوم الحريف الوفي لتونس " تم خلالها تكريم عدد من السياح الأجانب الذين دأبوا على زيارة المنطقة السياحية سوسة القنطاوي والإقامة بفنادقها عديد المرات.


وأفاد المندوب الجهوي للسياحة بسوسة توفيق القايد في تصريح لوات بان هذه التظاهرة التنشيطية استقطبت عديد السياح الذين واكبوا حفل تكريم 10 سياح من ذوي الجنسيات الأوروبية المختلفة الذين تم تصنيفهم من بين اكثر السياح الأجانب وفاء للوجهة التونسية بعد ان تراوحت زياراتهم واقامتهم بالمنطقة السياحية سوسة القنطاوي بين 35 و40 مرة.

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وبين ان هذه التظاهرة التنشيطية السياحية تضمنت بالخصوص عروضا فرجوية لماجورات سوسة وعرض لرقصة الزومبا وعرض للصناعات التقليدية وتذوق الاكلات التونسية مضيفا ان الإدارة الجهوية للصحة بسوسة شاركت في هذه التظاهرة وضمن فعاليات " أكتوبر الوردي " من خلال تنظيم عيادات مجانية لفائدة زوار مرسى القنطاوي للتقصي حول سرطان الثدي والفحص الذاتي لهذا المرض وكذلك تقصي ارتفاع ضغط الدم والسكري والتقصي السريع لفيروس كوفيد 19.



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