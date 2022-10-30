بلدية تطاوين تنطلق في سلسلة لقاءات تشاركية لاعداد مخطط التنمية المحلية 2023/2025

شرعت بلدية تطاوين، صباح اليوم الاحد، في عقد سلسلة من جلسات العمل في مختلف المناطق لاعداد مخطط التنمية المحلية للبلدية 2023/2025





..



.

.. ...

وتنجز البلدية هذا المخطط تحت شعار "احضر وشارك ,,, تطاوين تتبدل برايك " بالشراكة مع برنامج "مدينتنا2 لمنظمة تحالف المدن الممول من الحكومة السويسرية ومشروع دعم اللامركزية والحوكمة المحلية لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بالتعاون الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية بوزارة الداخلية.وقد برمجت البلدية اكثر من عشرين ورشة في مختلف العمادات انطلقت اولاها اليوم لتتواصل الى غاية 20 نوفمبر القادم وتسعى البلدية من خلال هذه اللقاءات الى تشريك المواطنين في تشخيص الاشكاليات التنموية وتحديدها بكل دقة في مختلف المجالات ومن خلالها وضع رؤية واهداف المستقبلية للتنمية وفق اولوية مقنعة وبطريقة تشاركية مع التركيز على المشاريع التي من شانها تحقيق جودة الحياة والنهوض بالمواطن حيثما كان.وكان المجلس البلدي قد عقد في نهاية هذا الاسبوع جلسة مع شركائه في اعداد هذا المخطط لضمان افضل ظروف العمل والمشاركة المكثفة للمواطنين فيهوتحمل البلدية من خلال هذا المخطط المواطن ومختلف الاطراف المعنية مسؤولية جدوى المشاريع وسير تنفيذها والاستفادة منها باعتبارهم طرفا في اقرارها وانجازها بمختلف العمادات والقرى فضلا عن المدينة.