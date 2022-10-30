سيدي بوزيد: اختتام مشروع "المجلس البلدي للأطفال ببلدية الرقاب"

اختتمت جمعية "نبض الحياة" مشروع "المجلس البلدي للأطفال بالرقاب" من ولاية سيدي بوزيد، الذي يتم انجازه بالشراكة مع بلدية الرقاب بتمويل من سفارة سويسرا بتونس في اطار برنامج (PACT )، بتنصيب أعضاء المجلس البلدي للأطفال ببلدية الرقاب.





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وبينت رئيسة جمعية "نبض الحياة" نهى عكروتي في تصريح لوات، أن مشروع مجلس بلدي لأطفال الرقاب الذي أنجز في اطار برنامج " مشاركة فاعلة للمواطنات والمواطنين في تونس" على امتداد 8 أشهر تحت شعار "طفل يبادر..مجتمع يرتقي" هو أول مجلس محدث ببلدية الرقاب وبولاية سيدي بوزيد.وأفادت أن المشروع يتمثل في تمكين عدد من الأطفال من تكوين في عدد من المحاور على غرار التواصل وتقنيات ومهارات القيادة والمواطنة وحقوق الانسان ومدى فعالية الشباب ودوره في الشأن المحلي وتنظيم حملة انتخابية متكونة من 30 طفل لاختيار المجلس البلدي أفرزت مجلس بلدي للأطفال متكون من 7 أطفال و7 بنات.وتمثلت فقرات اختتام مشروع "المجلس البلدي للأطفال بالرقاب" في تقديم أعضاء المجلس البلدي للأطفال وعرض فيديو يلخص مراحل المشروع وعرض النظام الداخلي للمجلس البلدي وتكريم الأطراف الفاعلة في المشروع وتنصيب المجلس البلدي للأطفال.