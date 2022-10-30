سيدي بوزيد: اختتام مشروع "المجلس البلدي للأطفال ببلدية الرقاب"


Publié le Dimanche 30 Octobre 2022 - 17:47 قراءة: 0 د, 50 ث
      
اختتمت جمعية "نبض الحياة" مشروع "المجلس البلدي للأطفال بالرقاب" من ولاية سيدي بوزيد، الذي يتم انجازه بالشراكة مع بلدية الرقاب بتمويل من سفارة سويسرا بتونس في اطار برنامج (PACT )، بتنصيب أعضاء المجلس البلدي للأطفال ببلدية الرقاب.


وبينت رئيسة جمعية "نبض الحياة" نهى عكروتي في تصريح لوات، أن مشروع مجلس بلدي لأطفال الرقاب الذي أنجز في اطار برنامج " مشاركة فاعلة للمواطنات والمواطنين في تونس" على امتداد 8 أشهر تحت شعار "طفل يبادر..مجتمع يرتقي" هو أول مجلس محدث ببلدية الرقاب وبولاية سيدي بوزيد.

..

.

وأفادت أن المشروع يتمثل في تمكين عدد من الأطفال من تكوين في عدد من المحاور على غرار التواصل وتقنيات ومهارات القيادة والمواطنة وحقوق الانسان ومدى فعالية الشباب ودوره في الشأن المحلي وتنظيم حملة انتخابية متكونة من 30 طفل لاختيار المجلس البلدي أفرزت مجلس بلدي للأطفال متكون من 7 أطفال و7 بنات.

وتمثلت فقرات اختتام مشروع "المجلس البلدي للأطفال بالرقاب" في تقديم أعضاء المجلس البلدي للأطفال وعرض فيديو يلخص مراحل المشروع وعرض النظام الداخلي للمجلس البلدي وتكريم الأطراف الفاعلة في المشروع وتنصيب المجلس البلدي للأطفال.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 255718



En continu...

Toutes les news...
الاثنين 31 أكتوبر 2022 | 5 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:53 17:25 15:02 12:10 06:42 05:14
Babnet
16°
 Babnet27° Babnet % 88 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
0.51 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1628°-1826°-1827°-1725°-19
  • Avoirs en devises
    22533,6

  • (28 oct )
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,29225 DT        1$ =3,27193 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 oct )   552,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   