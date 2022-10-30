انجلترا: رونالدو يصف عودته ليونايتد ب"الكارثة"


Publié le Dimanche 30 Octobre 2022 - 14:34 قراءة: 0 د, 47 ث
      
وصف البرتغالي كريستيانو رونالدو, عودته إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد الانجليزي لكرة القدم ب"الكارثة", حسب ما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية, اليوم الاحد.
ووفقا لما جاء في تقرير الصحيفة , فانه سيتم صدور كتاب بعنوان "ميسي ضد رونالدو" في الشهر المقبل, لكشف بعض كواليس مسيرة "صاروخ ماديرا".


وأوضحت أن الكتاب كشف أن كريستيانو رونالدو وصف عودته إلى مانشستر يونايتد ب"الكارثة". و أن رونالدو لم يكن سعيدا في العمل مع المدرب السابق رالف رانغنيك, كما أنه اعترف لمدير تنفيذي كبير خلال حدث تابع للفيفا في المملكة المتحدة, قائلا "إن الأمر كارثي".
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وأشار الكتاب إلى أن رونالدو محبط من نقص الاستثمار في المرافق بملعب تدريب مانشستر يونايتد "كارينغتون", ويرى أن النادي لم يتطور منذ رحيله إلى ريال مدريد في عام 2009. و أن ريو فيرديناند هو من أقنع رونالدو, في مكالمة هاتفية
بالثالثة صباحا, بعدم التوقيع لمانشستر سيتي في صيف 2021.
وصدم رونالدو من أن القليل فقط من اللاعبين يشاركونه نفس مستوى الالتزام, للبقاء في ذروة اللياقة البدنية.

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