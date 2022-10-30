المعهد الوطني للرصد الجوي: شهر سبتمبر 2022 الاشد حرارة منذ سنة 1950 ونقص الامطار فاق 30 بالمائة


Publié le Dimanche 30 Octobre 2022 - 11:59 قراءة: 1 د, 1 ث
      
اكد المعهد الوطني للرصد الجوي ان شهر سبتمبر لهذا العام يُعتبر الشهر الأشدّ حرارة لأشهر سبتمبر منذ سنة 1950 كما شهدت معدلات كميات الامطار نقصا بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالمعدلات المرجعية لنفس الشهر.


واضاف المعهد في تقرير له حول "الملخص المناخي لشهر سبتمبر 2022 بالبلاد التونسية" نشره نهاية الاسبوع، أن أغلب مناطق البلاد شهدت، خلال شهر سبتمبر 2022، ارتفاعا في الحرارة، حيث فاقت معدّلات الحرارة المعدّلات المرجعية بكافة المناطق، وبلغ المعدّل العام لمتوسط درجات الحرارة 28,6 درجة وتجاوز المعدّل المرجعي بفارق قدره 2,7 + درجة.

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في ما يتعلق بنزول الأمطار، فقد شهدت أغلب المناطق نقصا في كمّيات الأمطار في شهر سبتمبر بصفة متفاوتة وإجمالا فقد بلغ النقص نسبة 30 بالمائة مقارنة بالمعلات المسجلة.

وقد بلغ مجموع كميات الامطار لشهر سبتمبر 2022 ما يناهز 706,6 مليمتر في حين يقدر المعدل المرجعي لنفس المحطات 1006,1 مليمتر.
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ورغم ارتفاع كميات الامطار في مناطق الشمال بنسبة تراوحت بين 11 بالمائة بطبرقة و112 بالمائة في الهوارية، فقد شهدت نقصا في كل من تونس وزغوان وبنىزرت وقليبية وجندوبة والكاف وسليانة التي سجّلت نقصا تراوح 14 بالمائة بسليانة إلى 52 بالمائة بتونس.

اما مناطق الوسط فقد شهدت نقصا تراوحت نسبته من 19 بالمائة بسوسة الى 55 بالمائة في القيروان في حين تراوح النقص بين 4 بصفاقس إلى 92 برمادة


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