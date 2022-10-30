حادثة التدافع في سيول: سفارة تونس تؤكد عدم تسجيل اصابات لدى تونسيين وتعلن عن احداث خلية ازمة

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وأكدت السفارة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على فايسبوك، "أنها بإتصال مستمر مع السلطات الكورية وأنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة لدى مواطنين تونسيين إلى حد الآن".وأعلنت السفارة عن وضع خلية أزمة لمتابعة كافة التطورات داعية أفراد الجالية الإبلاغ عن حالات الغياب أو الفقدان، اعتبارا لصعوبة التعرف على هوية بعض الضحايا.وكان 151 شخصا قد لقوا مصرعهم، السبت، وأصيب العشرات في حادث تدافع بحي وسط سيول حيث احتشد الآلاف في شوارع ضيقة للاحتفال بعيد هالوين، وفق ما أعلنت عنه السلطات الكورية.