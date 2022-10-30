حادثة التدافع في سيول: سفارة تونس تؤكد عدم تسجيل اصابات لدى تونسيين وتعلن عن احداث خلية ازمة


Publié le Dimanche 30 Octobre 2022 - 10:41 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أكدت السفارة التونسية بسيول (كوريا الجنوبية)، الاحد، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة لدى مواطنين تونسيين إلى حد الآن، في حادثة التدافع التي جدت بحي وسط مدينة سيول بمناسبة الاحتفال بعيد "الهالوين" والتي راح ضحيتها نحو 151 شخصا وعشرات الجرحى .


وأكدت السفارة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على فايسبوك، "أنها بإتصال مستمر مع السلطات الكورية وأنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة لدى مواطنين تونسيين إلى حد الآن".

..

.

وأعلنت السفارة عن وضع خلية أزمة لمتابعة كافة التطورات داعية أفراد الجالية الإبلاغ عن حالات الغياب أو الفقدان، اعتبارا لصعوبة التعرف على هوية بعض الضحايا.

وكان 151 شخصا قد لقوا مصرعهم، السبت، وأصيب العشرات في حادث تدافع بحي وسط سيول حيث احتشد الآلاف في شوارع ضيقة للاحتفال بعيد هالوين، وفق ما أعلنت عنه السلطات الكورية.
..
...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 255709



En continu...

Toutes les news...
الأحد 30 أكتوبر 2022 | 4 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:54 17:26 15:03 12:10 06:41 05:13
Babnet
25°
 Babnet27° Babnet % 61 :الرطــوبة
تونــس Babnet19°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1928°-1828°-1826°-1827°-17
  • Avoirs en devises
    22533,6

  • (28 oct )
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,29225 DT        1$ =3,27193 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 oct )   552,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   