مشروع الهوية الرقمية يتحصّل على جائزة التميّز الخاصة بمشاريع التحوّل الرقمي

تحصل مشروع الهوية الرقمية على الجوال "ء-هوية"، على جائزة التميز الخاصة بمشاريع التحول الرقمي، تثمينا للدور الهام للمشروع في وضع حجر الأساس للرقمنة وتحسين الخدمات الإدارية الموجهة للمواطن من جهة وتحقيق الادماج الاجتماعي الرقمي والمالي للمواطن من جهة أخرى.

وجاء هذا التتويج خلال حفل اختتام الدورة الثامنة من منتدى مديري نظم المعلومات الذي إنتظم بمدينة الحمامات، من يوم 26 إلى يوم 29 أكتوبر 2022، و فق بلاغ اصدرته وزارة تكنولوجيات الاتصال.







وافادت الوزارة ان هذه الجائزة تعد تتويجا للمجهودات والعمل المشترك مع مختلف مؤسسات القطاع على غرار المركز الوطني للإعلامية والوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية ومشغلي شبكات الاتصالات والوكالة التونسية للانترنات .

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يشار الى ان مشروع الهوية الرقمية على الجوال "ء-هوية"، أوّل هويّة وطنية رقمية تونسية موجهة للمواطنين، أطقتها الوزارة في اوت 2022 بهدف النفاذ الآمن والسريع إلى الخدمات الإدارية وإستخراج الوثائق الرسمية على الخط.



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كما تضمن تأمين المعاملات وإتمام الإجراءات الإدارية على الخط بطريقة سهلة ومبسطة على مدار الساعة ودون الحاجة إلى التنقل إلى مقرات الإدارات والمؤسسات .



وافادت الوزارة ان هذه الجائزة تعد تتويجا للمجهودات والعمل المشترك مع مختلف مؤسسات القطاع على غرار المركز الوطني للإعلامية والوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية ومشغلي شبكات الاتصالات والوكالة التونسية للانترنات .يشار الى ان مشروع الهوية الرقمية على الجوال "ء-هوية"، أوّل هويّة وطنية رقمية تونسية موجهة للمواطنين، أطقتها الوزارة في اوت 2022 بهدف النفاذ الآمن والسريع إلى الخدمات الإدارية وإستخراج الوثائق الرسمية على الخط.كما تضمن تأمين المعاملات وإتمام الإجراءات الإدارية على الخط بطريقة سهلة ومبسطة على مدار الساعة ودون الحاجة إلى التنقل إلى مقرات الإدارات والمؤسسات .