بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة : نتائج الجولة الثانية

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية من بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة :
المجموعة الأولى
في قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد :
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سعيدية سيدي بوسعيد - الترجي الرياضي 0 - 3
في قاعة البجاوي صفاقس :
اتحاد النقل الصفاقسي - مستقبل المرسى 1 - 3
في قاعة البجاوي صفاقس :
جمعية اتصالات صفاقس - اتحاد قرطاج 2 - 3
الترتيب ن ل
1 الترجي الرياضي 6 2
2 مستقبل المرسى 3 2
3 اتحاد قرطاج 2 1
4 جمعية اتصالات صفاقس 1 1
5 اتحاد النقل بصفاقس 0 1
- سعيدية سيدي بوسعيد 0 1
يذكر أنّ مباراتي اتحاد قرطاج /اتحاد النقل بصفاقس وجمعية اتصالات صفاقس/سعيدية سيدي بوسعيد لحساب الجولة الأولى كانت قد تأجلت الى يوم الاربعاء 2 نوفمبر القادم.
المجموعة الثانية
في قاعة قليبية:
الاولمبي القليبي - فتح حمام الاغزاز 0 - 3
في قاعة بوسالم :
مولدية بوسالم - نادي حمام الانف 3 - 0
في قاعة البجاوي صفاقس:
النادي الصفاقسي- النجم الساحلي 1 - 3
الترتيب ن ل
1 النجم الرياضي الساحلي 6 2
2 النادي الصفاقسي 3 2
- مولدية بوسالم 3 2
- فتح حمام الأغزاز 3 2
5نادي حمام الانف 0 2
6 النادي الأولمبي القليبي 0 2
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