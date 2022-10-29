بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة : نتائج الجولة الثانية


Publié le Samedi 29 Octobre 2022 - 18:44 قراءة: 0 د, 59 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية من بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة :


المجموعة الأولى
في قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد :
..

.

سعيدية سيدي بوسعيد - الترجي الرياضي 0 - 3
في قاعة البجاوي صفاقس :
اتحاد النقل الصفاقسي - مستقبل المرسى 1 - 3
..
...

في قاعة البجاوي صفاقس :
جمعية اتصالات صفاقس - اتحاد قرطاج 2 - 3


الترتيب ن ل
1 الترجي الرياضي 6 2
2 مستقبل المرسى 3 2
3 اتحاد قرطاج 2 1
4 جمعية اتصالات صفاقس 1 1
5 اتحاد النقل بصفاقس 0 1
- سعيدية سيدي بوسعيد 0 1

يذكر أنّ مباراتي اتحاد قرطاج /اتحاد النقل بصفاقس وجمعية اتصالات صفاقس/سعيدية سيدي بوسعيد لحساب الجولة الأولى كانت قد تأجلت الى يوم الاربعاء 2 نوفمبر القادم.


المجموعة الثانية
في قاعة قليبية:
الاولمبي القليبي - فتح حمام الاغزاز 0 - 3
في قاعة بوسالم :
مولدية بوسالم - نادي حمام الانف 3 - 0
في قاعة البجاوي صفاقس:
النادي الصفاقسي- النجم الساحلي 1 - 3


الترتيب ن ل
1 النجم الرياضي الساحلي 6 2
2 النادي الصفاقسي 3 2
- مولدية بوسالم 3 2
- فتح حمام الأغزاز 3 2
5نادي حمام الانف 0 2
6 النادي الأولمبي القليبي 0 2


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 255697



En continu...

Toutes les news...
الأحد 30 أكتوبر 2022 | 4 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:54 17:26 15:03 12:10 06:41 05:13
Babnet
25°
 Babnet27° Babnet % 61 :الرطــوبة
تونــس Babnet19°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1928°-1828°-1826°-1827°-17
  • Avoirs en devises
    22533,6

  • (28 oct )
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,29225 DT        1$ =3,27193 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 oct )   552,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   