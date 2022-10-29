بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة : نتائج الجولة الثانية

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية من بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة :







المجموعة الأولى

في قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد :

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سعيدية سيدي بوسعيد - الترجي الرياضي 0 - 3

في قاعة البجاوي صفاقس :

اتحاد النقل الصفاقسي - مستقبل المرسى 1 - 3

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في قاعة البجاوي صفاقس :

جمعية اتصالات صفاقس - اتحاد قرطاج 2 - 3





الترتيب ن ل

1 الترجي الرياضي 6 2

2 مستقبل المرسى 3 2

3 اتحاد قرطاج 2 1

4 جمعية اتصالات صفاقس 1 1

5 اتحاد النقل بصفاقس 0 1

- سعيدية سيدي بوسعيد 0 1



يذكر أنّ مباراتي اتحاد قرطاج /اتحاد النقل بصفاقس وجمعية اتصالات صفاقس/سعيدية سيدي بوسعيد لحساب الجولة الأولى كانت قد تأجلت الى يوم الاربعاء 2 نوفمبر القادم.





المجموعة الثانية

في قاعة قليبية:

الاولمبي القليبي - فتح حمام الاغزاز 0 - 3

في قاعة بوسالم :

مولدية بوسالم - نادي حمام الانف 3 - 0

في قاعة البجاوي صفاقس:

النادي الصفاقسي- النجم الساحلي 1 - 3





الترتيب ن ل

1 النجم الرياضي الساحلي 6 2

2 النادي الصفاقسي 3 2

- مولدية بوسالم 3 2

- فتح حمام الأغزاز 3 2

5نادي حمام الانف 0 2

6 النادي الأولمبي القليبي 0 2





المجموعة الأولىفي قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد :سعيدية سيدي بوسعيد - الترجي الرياضي 0 - 3في قاعة البجاوي صفاقس :اتحاد النقل الصفاقسي - مستقبل المرسى 1 - 3في قاعة البجاوي صفاقس :جمعية اتصالات صفاقس - اتحاد قرطاج 2 - 31 الترجي الرياضي 6 22 مستقبل المرسى 3 23 اتحاد قرطاج 2 14 جمعية اتصالات صفاقس 1 15 اتحاد النقل بصفاقس 0 1- سعيدية سيدي بوسعيد 0 1يذكر أنّ مباراتي اتحاد قرطاج /اتحاد النقل بصفاقس وجمعية اتصالات صفاقس/سعيدية سيدي بوسعيد لحساب الجولة الأولى كانت قد تأجلت الى يوم الاربعاء 2 نوفمبر القادم.في قاعة قليبية:الاولمبي القليبي - فتح حمام الاغزاز 0 - 3في قاعة بوسالم :مولدية بوسالم - نادي حمام الانف 3 - 0في قاعة البجاوي صفاقس:النادي الصفاقسي- النجم الساحلي 1 - 31 النجم الرياضي الساحلي 6 22 النادي الصفاقسي 3 2- مولدية بوسالم 3 2- فتح حمام الأغزاز 3 25نادي حمام الانف 0 26 النادي الأولمبي القليبي 0 2