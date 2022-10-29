البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج الجولة التاسعة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة التاسعة من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم السبت:







في قاعة أريانة

شبيبة المنازه - النجم الرياضي الساحلي 66 - 68

..



.

في قاعة بوهيمة رادس

النجم الرياضي الرادسي - الملعب النابلي 78 - 55

في قاعة الزهراء

.. ...

الزهراء الرياضية - النادي الافريقي 60 - 63

في قاعة مزالي المنستير

الاتحاد الرياضي المنستيري - الدالية الرياضية بقرمبالية 82 - 57

في قاعة عزيز ميلاد القيروان

الشبيبة الرياضية القيروانية - اتحاد الأنصار 76 - 68

وعلى ضوء النتائج الحاصلة يكون الترتيب على النحو التالي:





الترتيب ن ل

1- النادي الافريقي 9 18

2 - النجم الساحلي 9 16

3- الملعب النابلي 9 15

- الاتحاد المنستيري 9 15

-5 النجم الرادسي 8 13

-6الزهراء الرياضية 8 12

7 -الدالية الرياضية 8 11

- شبيبة القيروان 9 11

9 -شبيبة المنازه 8 9

10-اتحاد الانصار 9 8







في قاعة أريانةشبيبة المنازه - النجم الرياضي الساحلي 66 - 68في قاعة بوهيمة رادسالنجم الرياضي الرادسي - الملعب النابلي 78 - 55في قاعة الزهراءالزهراء الرياضية - النادي الافريقي 60 - 63في قاعة مزالي المنستيرالاتحاد الرياضي المنستيري - الدالية الرياضية بقرمبالية 82 - 57في قاعة عزيز ميلاد القيروانالشبيبة الرياضية القيروانية - اتحاد الأنصار 76 - 68وعلى ضوء النتائج الحاصلة يكون الترتيب على النحو التالي:الترتيب ن ل1- النادي الافريقي 9 182 - النجم الساحلي 9 163- الملعب النابلي 9 15- الاتحاد المنستيري 9 15-5 النجم الرادسي 8 13-6الزهراء الرياضية 8 127 -الدالية الرياضية 8 11- شبيبة القيروان 9 119 -شبيبة المنازه 8 910-اتحاد الانصار 9 8