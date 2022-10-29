البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج الجولة التاسعة


Publié le Samedi 29 Octobre 2022 - 18:58 قراءة: 0 د, 43 ث
      
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة التاسعة من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم السبت:


في قاعة أريانة
شبيبة المنازه - النجم الرياضي الساحلي 66 - 68
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في قاعة بوهيمة رادس
النجم الرياضي الرادسي - الملعب النابلي 78 - 55
في قاعة الزهراء
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الزهراء الرياضية - النادي الافريقي 60 - 63
في قاعة مزالي المنستير
الاتحاد الرياضي المنستيري - الدالية الرياضية بقرمبالية 82 - 57
في قاعة عزيز ميلاد القيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية - اتحاد الأنصار 76 - 68
وعلى ضوء النتائج الحاصلة يكون الترتيب على النحو التالي:


الترتيب ن ل
1- النادي الافريقي 9 18
2 - النجم الساحلي 9 16
3- الملعب النابلي 9 15
- الاتحاد المنستيري 9 15
-5 النجم الرادسي 8 13
-6الزهراء الرياضية 8 12
7 -الدالية الرياضية 8 11
- شبيبة القيروان 9 11
9 -شبيبة المنازه 8 9
10-اتحاد الانصار 9 8



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