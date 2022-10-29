البطولة الألمانية: بايرن يهزم ماينتس بسداسية ويعتلي صدارة الترتيب


Publié le Samedi 29 Octobre 2022 - 18:34 قراءة: 0 د, 27 ث
      
فاز بايرن ميونيخ على ضيفه ماينتس بنتيجة 6-2 اليوم السبت بفضل ساديو ماني الذي صنع هدفين ليعتلي حامل اللقب صدارة الدرجة الأولى الألمانية لكرة القدم.
وأهدر السنغالي ماني الذي افتتح التسجيل في الفوز 3-صفر على برشلونة في رابطة أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، ركلة جزاء لكنه تابعها في المرمى.

كما هز سيرج جنابري وجمال موسيالا وليون جوريتسكا وإيريك مكسيم تشوبو-موتنغ الشباك بالإضافة إلى البديل الشاب ماتيس تيل.
ويملك بايرن 25 نقطة متقدما بنقطتين على أونيون برلين ثاني الترتيب والذي يواجه بروسيا مونشنغلادباخ غدا الأحد.
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وتراجع ماينتس إلى المركز الثامن وله 18 نقطة.

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