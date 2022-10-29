البطولة الألمانية: بايرن يهزم ماينتس بسداسية ويعتلي صدارة الترتيب

فاز بايرن ميونيخ على ضيفه ماينتس بنتيجة 6-2 اليوم السبت بفضل ساديو ماني الذي صنع هدفين ليعتلي حامل اللقب صدارة الدرجة الأولى الألمانية لكرة القدم.

وأهدر السنغالي ماني الذي افتتح التسجيل في الفوز 3-صفر على برشلونة في رابطة أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، ركلة جزاء لكنه تابعها في المرمى.





كما هز سيرج جنابري وجمال موسيالا وليون جوريتسكا وإيريك مكسيم تشوبو-موتنغ الشباك بالإضافة إلى البديل الشاب ماتيس تيل.

ويملك بايرن 25 نقطة متقدما بنقطتين على أونيون برلين ثاني الترتيب والذي يواجه بروسيا مونشنغلادباخ غدا الأحد.

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وتراجع ماينتس إلى المركز الثامن وله 18 نقطة.



كما هز سيرج جنابري وجمال موسيالا وليون جوريتسكا وإيريك مكسيم تشوبو-موتنغ الشباك بالإضافة إلى البديل الشاب ماتيس تيل.ويملك بايرن 25 نقطة متقدما بنقطتين على أونيون برلين ثاني الترتيب والذي يواجه بروسيا مونشنغلادباخ غدا الأحد.وتراجع ماينتس إلى المركز الثامن وله 18 نقطة.