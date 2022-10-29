البطولة الانقليزية: توتنهام ينتززع فوزا مثيرا على مضيفه بورنموث بنتيجة 3 - 2


Publié le Samedi 29 Octobre 2022 - 18:30 قراءة: 0 د, 54 ث
      
انتزع توتنهام هوتسبير فوزا مثيرا بنتيجة 3-2 على مضيفه بورنموث اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من البطولة الانقليزية، وذلك بعدما قلب تأخره بهدفين الى انتصار.
وبدا فريق المدرب أنطونيو كونتي في طريقه للخسارة الثالثة على التوالي عندما سجل كيفر مور هدفين، لكن الفريق الضيف انتفض في الشوط الثاني بثلاثية رايان سيسنيون وبن ديفيز وبنتاكور ليحافظ على المركز الثالث.

وقبل المواجهة الحاسمة في ملعب أولمبيك مرسيليا في أبطال أوروبا الأسبوع الحالي، قرر كونتي إراحة العديد من اللاعبين ليستغل بورنموث الأمر.
وأنهى مور هجمة سريعة بتسديدة منخفضة في مرمى هوجو لوريس في الدقيقة 22 بعد تمريرة من الجناح ماركوس تافرنيير.
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وعزز مور من تفوق صاحب الأرض في بداية الشوط الثاني بضربة رأس عقب تمريرة آدم سميث العرضية.
وكان سيسنيون في طريقه للخروج لكنه قلص الفارق بتسديدة بقدمه اليسرى في الدقيقة 57، وأدرك ديفيز التعادل بضربة رأس بعد ركلة ركنية قبل 17 دقيقة من النهاية.
وضغط توتنهام وكوفئ على محاولاته عندما هز البديل بنتاكور الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قوية.
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وبقي توتنهام في المركز الثالث وله 26 نقطة من 13 مباراة، فيما توقف رصيد بورنموث عند 13 نقطة.

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