بطولة العالم للكاراتي (شباب وناشئين وأقل من 21 سنة) - ميدالية فضية لميساء القسنطيني

أحرزت المصارعة التونسية ميساء القسنطيني الميدالية الفضية لوزن أقل من 54 كغ في صنف الصغريات في بطولة العالم للكارتي التي تقام بمدينة كونيا التركية بانتصارها في النهائي ضد لاعبة المنتخب التركي.

وكانت ميساء القسنطيني أزاحت من طريقها نحو النهائي العالمي لاعبات من منتخبات كرواتيا ومونتنيقرو والمغرب والأردن وألمانيا.







كما أحرز المصارع ريان الغزواني الميدالية البرونزية لوزن فوق 70 كغ في حين اكتفى مهند الرحموني (وزن أقل من 70 كغ في صنف الأصاغر) بالمرتبة الخامسة .

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كما أحرز المصارع ريان الغزواني الميدالية البرونزية لوزن فوق 70 كغ في حين اكتفى مهند الرحموني (وزن أقل من 70 كغ في صنف الأصاغر) بالمرتبة الخامسة .