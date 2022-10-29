الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تستأنف نشاط نقل الفسفاط بعد توقف قارب الشهر

أعلنت وزارة النقل، السبت، ان الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية استأنفت منذ ليلة امس الجمعة 28 أكتوبر 2022 ، نقل الفسفاط بعد توقف استمر زهاء شهر كامل.





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واكدت الوزارة ، في بلاغ نشرته السبت ، تمسكها بالعمل على ديمومة نشاط نقل الفسفاط بما يحفظ المصالح الاقتصادية لتونس.وكان الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، توفيق بو فايد قال في تصريح لـ(وات) يوم 18 اكتوبر 2022 ان تواصل غلق الخط 13 للشركة يكلفها مليوني دينار شهريا بعنوان خلاص اجور للاعوان.واضاف بوفايد، ان عدم استعمال الخط 13 والالتجاء لخط 21 لجلب الفسفاط من المتلوي تسبب في رفع التكلفة باعتباره اطول خط يربط بين المتلوي وقابس حيث يستغرق 3 ايام ونصف ذهابا وايابا نظرا للبنية التحتية المتردية، بينما يستغرق خط 13 يوما ونصف فقط.