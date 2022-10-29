مواطن يضرم النّار في جسده قرب مقر الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة

أقدم أحد المواطنين، صباح اليوم السبت، على إضرام النار في جسده في محيط الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة.





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وأفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بأريانة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن فريقا من الحماية المدنيّة وشاحنة إطفاء توجّهت إلى المكان بعد تلقيها إشعارا من السلط الأمنية بتعمّد مواطن إضرام النار بجسده قرب مبيت 2 مارس للفتيات و على مستوى شارع الاستقلال.وأضاف أن المواطن، البالغ من العمر 32 سنة، تعمّد سكب البنزين على جسده ليصاب بحروق من الدرجة الثانية، وقد تم نقله إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس لتلقي الاسعافات.وحسب مصدر أمني، فإن الشخص المذكور متّهم في قضية سرقة دفتر تزكيات المترشحين لانتخابات مجلس نواب الشعب من مقر معتمدية المنيهلة والتي جدّت منذ نحو أسبوع.