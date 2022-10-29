سفارة جمهورية كوريا في تونس  تنظم من 2 إلى 6 نوفمبر 2022 النسخة الأولى لبرنامج الشركات الناشئة 2022

تنظم سفارة جمهورية كوريا في تونس من 2 إلى 6 نوفمبر 2022 النسخة الأولى لبرنامج "الشركات الناشئة 2022"

ويهدف هذا الحدث إلى إعداد برنامج تعليمي لهذه الشركات الناشئة ودعمها لدخول القارة الإفريقية وتشكيل شبكة مع المنظمات الإفريقية التي هي على أرض الواقع وتبادل الخبرات .





وسيكون هذا البرنامج بمثابة جسر حقيقي للشركات الناشئة الكورية والتونسية لتحقيق أهدافها وخلق القدرة التنافسية على نطاق دولي.

كما سيمنح لهذه الشركات الفرصة لفهم أفضل للسوق الافريقية وأصحاب المشاريع واكتشاف النظام الإقتصادي لريادة الاعمال للقارة ككل.

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كما سيكون فرصة تمكن الشركات الناشئة من السعي إلى تحقيق مشاريعها من خلال الشراكة مع الشركات الناشئة المحلية من أجل تبادل الخبرات.

وستتيح "مسابقة أفكار الشركات الناشئة" التي تنظمها المؤسسة الكورية الافريقية "كاف" الفرصة للمشاركين لإجراء بحوث ميدانية حول امكانية إنشاء قاعدة أساسية في تونس لتكون بوابة القارة الإفريقية.

وسيتم إعداد برنامج غني يمتد على مدار 5 أيام لـ 10 شركات ناشئة كورية و10 شركات ناشئة تونسية و4 إفريقية مع أكثر من 12 خبيرا من مختلف المجالات والجنسيات من أجل فهم أفضل للنظام الإقتصادي للشركات الناشئة التونسية والكورية والسماح بالتبادل المشترك للخبرات المحفزة.



وسيكون هذا البرنامج بمثابة جسر حقيقي للشركات الناشئة الكورية والتونسية لتحقيق أهدافها وخلق القدرة التنافسية على نطاق دولي.كما سيمنح لهذه الشركات الفرصة لفهم أفضل للسوق الافريقية وأصحاب المشاريع واكتشاف النظام الإقتصادي لريادة الاعمال للقارة ككل.كما سيكون فرصة تمكن الشركات الناشئة من السعي إلى تحقيق مشاريعها من خلال الشراكة مع الشركات الناشئة المحلية من أجل تبادل الخبرات.وستتيح "مسابقة أفكار الشركات الناشئة" التي تنظمها المؤسسة الكورية الافريقية "كاف" الفرصة للمشاركين لإجراء بحوث ميدانية حول امكانية إنشاء قاعدة أساسية في تونس لتكون بوابة القارة الإفريقية.وسيتم إعداد برنامج غني يمتد على مدار 5 أيام لـ 10 شركات ناشئة كورية و10 شركات ناشئة تونسية و4 إفريقية مع أكثر من 12 خبيرا من مختلف المجالات والجنسيات من أجل فهم أفضل للنظام الإقتصادي للشركات الناشئة التونسية والكورية والسماح بالتبادل المشترك للخبرات المحفزة.