اكد نائب رئيس الجامعة التونسية لرياضة ال"يوزيكان بودو" ورئيس رابطة الشمال ببنزرت سامر بن فرحات ان اكثر من 10 منتخبات اكدت حتى اليوم مشاركتها في بطولة العالم لرياضة ال"يوزيكان بودو" التي تنظمها الجامعة التونسية بالاشتراك مع رابطة الشمال بنزرت لليوزيكان بودو من يوم 4 الى 6 نوفمبر المقبل 2022، وذلك بقاعة الفطناسي ببنزرت المدينة.





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وأضاف بن فرحات في تصريح لمراسل وكالة "وات " عقب جلسة عمل تحضيرية لضبط الإجراءات الواجبة لانجاح الدورة انتظمت اليوم بمقر الولاية بحضور والي بنزرت سمير عبد اللاوي ان ابرز المنتخبات العالمية المعروفة بابطالها ستكون حاضرة في البطولة ،ومنها المنتخب الوطني التونسي الذي يضم 9 ابطال عالميين علاوة على منتخبات الجزائر ومصر وفرنسا وإيطاليا واسبانيا وسويسرا وبلجيكا وتايوان ولوكسومبورغ .. ، مشيرا الى انه ينتظر ان يبلغ عدد المشاركين في البطولة حوالي 250 رياضي ورياضية .ولاحظ المصدر نفسه ان اليوم الأول للبرنامج العام للبطولة يوم الجمعة المقبل 4 نوفمبرالمقبل سيتم فيه تنظيم عملية الوزن بفضاء دار الشباب 15 أكتوبرببنزرت واستكمال بقية الإجراءات من اجتماعات فنية بمقر الإقامة ببنزرت ، بينما يوم السبت 5 نوفمبر سيتم فيه الإعلان الرسمي عن افتتاح المباريات في صنفي الذكور والاناث بقاعة محمد الفطناسي والافتتاح الرسمي للبطولة على ان تتواصل المباريات في بقية الاختصاصات والاوزان يوم الاحد 6 نوفمبر المقبل .يشار الى ان الجلسة التحضيرية للبطولة تم فيها ضبط مختلف الانشطة المبرمجة منعروض ثقافية ورياضية وتنشيطية وترويجية للجهة وبقية جهات البلاد علاوة على كل ما من شانه إنجاح التظاهرة العالمية لبطولة العام لرياضة اليوزيكان بودو والتي تضم ثلاثة اختصاصات رياضية دفاعية وهي الكاراتي والجودو والتايكواندو.