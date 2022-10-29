النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية تدعو إلى سن قانون لزجر الاعتداءات على  أعوان الديوانة خلال ممارسة مهامهم


Publié le Samedi 29 Octobre 2022 - 15:35 قراءة: 1 د, 31 ث
      
دعت النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية إلى سن قانون يحمي أعوان الديوانة من الاعتداءات المتكررة خلال ممارسة لمهامهم وفق ما افاد به رئيس المكتب التنفيذي للنقابة رضا النصري،السبت، بالعاصمة


وطالب رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية خلال ندوة صحفية بضرورة إيجاد حلول جذرية للتصدي للاعتداءات المتكررة التي أصبحت وتيرتها أكثر حدة خلال الأيام الأخيرة وفق توصيفه وتطال أعوان الديوانة الذين يعملون يوميا على مجابهة التهريب والتجارة الموازية وحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة ظاهرة الفساد.

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ودعا رضا ألنصري بتفعيل بنود اتفاق مارس 2021 التي لم تطبق إلى اليوم والمتعلقة بتسوية المسار المهني لأعوان الديوانة وتحيين منحة الخطر وفق الفصل 26 من القانون عدد 46 لسنة 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الديوانة و ينص هذا النظام أساسا وفق قوله على ضرورة سحب كل المنح والامتيازات التي تسند للقوات الحاملة للسلاح والمدنيين آليا على أعوان الديوانة

وقال رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية، أن الاتفاق تضمن أيضا تحيين مقدار الساعات الإضافية وهيكلة الإدارة العامة للديوانة والنظر في الخطط الوظيفية لأعوان هذا السلك فضلا عن تنقيح مجلة الديوانة
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وأشار رضا النصري إلى أن بنود اتفاق مارس 2021 ظلت مشاريع أوامر وحبرا على ورق ولم تدخل حيز التنفيذ إلى حد الآن وهو ما يتطلب التزام الإدارة العامة للديوانة بتعهداتها ووضع هذه مضامين هذه المطالب على طاولة الحوار وفق تعبيره .

وتساؤل رضا النصري، عن عدم إعادة المعزولين من أبناء الديوانة إلى سالف عملهم إلى حد الآن خاصة وان اللجنة التي خصصت لمتابعة ملفهم أقرت بقبولهم الأولي وفق تعبيره بالإضافة إلى أنهم يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة
وأكد المتحدث أن أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية سيجتمعون لاحقا مع أعضاء المكاتب الجهوية للنقابة وسينطلقون في المشاورات بخصوص الأشكال النضالية الممكن اتخاذها خلال الايام القادمة والتي من المفروض وفق تعبيره أن تضمن حق أعوان الديوانة وتراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد في ذات الوقت وذلك في صورة عدم تجاوب سلطة الإشراف مع مطالبهم

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 255669

BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 29 Octobre 2022 à 16h 50m |           
كما يطبق القانون على الجميع
القانون يحمي الجميع
فاعوان الديوانة مواطنون تونسيون يحميهم القانون من كل اعتداء، فما عليهم الا رفع قضايا لدى القضاء
ثم انهم موظفون ولدينا قانونا ضد الاعتداء على الموظف اثناء اداء عمله
فماذا يريدون بعد ذلك
ما نحتاجه حقا قانونا يضع حدا ويجرم اعتداء الموظف على المواطن



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