قبلي: تنظيم المنتدى الطبي الاول حول موضوع الجوانب الطبية والقانونية في الممارسات الطبية

نظمت جمعية صحتي وتطوير القطاع الطبي بقبلي، صباح اليوم السبت، ببدوز المنتدى الطبي الاول حول موضوع الجوانب الطبية والقانونية في الممارسة الطبية.





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واوضحت رئيسة الجمعية زينة حفيظ ل"وات" ان هذا المنتدى الذي ينتظم تحت اشراف وزارة الصحة وبالتعاون مع كلية الطب بالمنستير والادارة العامة للتفقدية الطبية والموازية للطبية، يرمي الى مزيد تعريف مهنيي الصحة بالقوانين المنظمة للمهنةواضافت حفيظ ان برنامج المنتدى يشمل تنظيم سلسلة من المحاضرات والورشات الحية التي تعرف بالقوانين المنظمة لتسليم مختلف الشهائد الطبية للمرضى او لعائلاتهم وخاصة منها الشهائد الطبية الاولية وشهادات الوفاة، فضلا عن تخصيص ورشة تحت اشراف احد القضاة لابراز الجوانب القانونية والترتبات العدلية والجنائية المنظمة للمارسات الطبية ولعملية تسليم الشهائد للمرضى.كما يتضمن برنامج المنتدى الذي شهد حضور اكثر من 130 مشاركا من الاطارات الطبية وشبه الطبية والاداريين والعملة من الجهتين الصحيتين بقبلي وسيدي بوزيد، اضافة الى ممثلين عن كليات الطب بالمنستير وسوسة وتونس وعدد من المتفقدين المركزيين من وزارة الصحة، تقديم محاضرات حول الطب الشرعي وحول كيفية تخزين الادوية والتعامل مع الادوية المخدرة والقوانين المنظمة لصرف واستعمال هذه الادوية علاوة على محاضرة حول التعقيم داخل المستشفيات وخاصة بغرف العمليات فضلا عن ورشات حية حول النقل الصحي للمرضىمن ناحيته، اشار المدير الجهوي للصحة كيلاني الخياري الى اهمية دور هذا المنتدى في تنمية المكتسبات المعرفية للاطارات العاملين بالقطاع الطبي خاصة من الناحية القانونية، واكد انه تم وضع الخطوط العريضة لامضاء اتفاقية شراكة بين الجهة الصحية بقبلي والجهة الصحية بالمنستير ممثلة في المستشفى الجهوي بقبلي والمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير ترمي الى دعم الجهة بعدد من الاختصاصات الطبية التي تشمل اساسا طب الاشعة عن بعد المعروف بالتيليراديولوجي وطب القلب اضافة الى الانعاش الطبي والانعاش والتخدير مع تطوير التكوين المستمر للاطارات الطبية وشبه الطبية بولاية قبليوفي ذات السياق اكد مدير التفقدية الطبية بوزارة الصحة سامي رقيق ان هذا الملتقى الاقليمي الاول يعنى اساسا بمزيد التعريف بالاطر القانونية لممارسة الطب في ظل تنامي الاشكاليات والشكايات التي تمس الطبيب اثناء ممارسته للمهنة والتي قد يترتب عنها بعض المؤاخذات والعقوبات الجزائية والادارية احيانا على غرار الممارسات العادية التي يستبسطها بعض الاطباء من قبيل تسليم الشهادات الطبية العادية