المهدية: الاثنين 01 نوفمبر انطلاق موسم جني الزيتون وسط تقديرات ببلوغ 44 الف طن من الزيتون

تنطلق عمليات جني الزيتون بجهة المهدية يوم 01 نوفمبر المقبل وسط تقديرات ببلوغ 44 ألف طن من الزيتون، وفق ما افاد بع عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة كمال فايزة، "وات".





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ووصف فايزة الموسم الحالي ب"المتواضع" مقدرا كمية محصول الزيت التي يمكن تسجيلها بنحو 8 آلاف طن مقابل 30 ألف طن للموسم المنقضي، وعزا تراجع الصابة إلى الجفاف ونقص التساقطات المطرية، مشيرا إلى تأثير ذلك على الحركية الاقتصادية وعائدات الفلاح علاوة على تدني عدد أيام العمل.وبين فايزة أن ما يربو عن ثلث معاصرالزيتون بالجهة، التي تضم 229 معصرة زيتون من بينها 215 وحدة في طور النشاط بطاقة تحويل تعادل 11 ألفا و670 طنا يوميا، تستعد لاستقبال الكميات المتوفرة للموسم الحالي.وتعد المهدية 7ر5 مليون أصل زيتون تمتد على مساحة 160 ألف هكتار من بينها 25ر2 مليون شجرة زيتون بيولوجي، فيما قدر المعدل السنوي للإنتاج، في السنوات الخمس الأخيرة، بنحو 110 آلاف طن.كما تعاني الجهة، من نقص في مصبات المرجين المراقبة رغم توفر 20 مصبا بطاقة استيعاب 215 ألف متر مكعب.