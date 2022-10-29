بطولة الماسترز الختامية لتنس السيدات - انس جابر في المجموعة الثانية

وضعت عملية القرعة الخاصة ببطولة الماسترز الختامية لتنس للسيدات المقررة من 31 اكتوبر الجاري الى 7 نوفمبر المقبل بفورت وورث في ولاية تكساس الأمريكية اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالميا ضمن المجموعة الثانية الى جانب الأمريكية جيسيكا بيغولا واليونانية ماريا ساكاري والبيلاروسية ارينا سابالينكا.







وضمت المجموعة الاولى المصنفة اولى عالميا ايغا سفياتيك والفرنسية كارولينا غارسيا والامريكية كوكو غوف والروسية داريا كاساتكينا.

وفي ختام الدور الاول، تلاقي بطلة كل مجموعة وصيفة الثانية في الدور نصف النهائي على ان يقام الدور النهائي يوم 7 نوفمبر المقبل.

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وتجمع بطولة الماسترز الختامية اعلى 8 مصنفات في العالم.



وضمت المجموعة الاولى المصنفة اولى عالميا ايغا سفياتيك والفرنسية كارولينا غارسيا والامريكية كوكو غوف والروسية داريا كاساتكينا.وفي ختام الدور الاول، تلاقي بطلة كل مجموعة وصيفة الثانية في الدور نصف النهائي على ان يقام الدور النهائي يوم 7 نوفمبر المقبل.وتجمع بطولة الماسترز الختامية اعلى 8 مصنفات في العالم.