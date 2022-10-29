رئيس الفيفا: كأس العالم فرصة لتبادل الثقافات بين الملايين

أكد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ أن كأس العالم قطر 2022 ستوفر الفرصة لملايين الأشخاص لاكتشاف جزء جديد من العالم وتحقيق تبادل للثقافات المختلفة.





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وكشف في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم أن الاتحاد الدولي تلقى 23 مليون طلبا لشراء تذاكر كأس العالم، وهو رقم قياسي، وقد بيعت حتى الآن 3ملايين تذكرة وسيكون هناك مليوني شخص يأتون من جميع أنحاء العالم ويظهرون للعالم أن البشرية يمكن أن تعيش في سلام معا.وقال إنهم سيواصلون جهودهم بعد كأس العالم لجعل كرة القدم عالمية، موضحا بأن كرة القدم ليست ملكية حصرية لعدد قليل من الناس، وهي رياضة عالمية يحتاج الاتحاد إلى تطويرها في جميع أنحاء العالم، بتنظيم المزيد من المسابقات، والفعاليات في جميع أنحاء العالم.