سعيد: الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي وعن ترسيخ الحق في الصحة والتغطية الاجتماعية


Publié le Samedi 29 Octobre 2022 - 09:13 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الجمعة لدى استقباله وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي وعن ترسيخ الحق في الصحة والتغطية الاجتماعية وغيرها من الحقوق الأساسية في الواقع لا في النصوص فقط


وأشار سعيد، حسب بلاغ رئاسة الجمهورية، إلى أن النصوص توضع لا لأن تنشر في الرائد الرسمي دون أن تجد طريقها إلى التطبيق كما حصل في السنوات الماضية التي وضعت فيها نصوص يعرف من وضعها أنها لن تجد طريقها إلى التنفيذ وصار التونسيون والتونسيات يطالبون في الخطب والاحتجاجات بتفعيل هذا القانون أو هذا الأمر الذي مرت على وضعه سنوات دون أي أثر في حيز الواقع

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