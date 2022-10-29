القصرين: عدد من أولياء التلامذة الملتحقين بمؤسسات تربوية نموذجية في ولايات أخرى يحتجون للمطالبة بعودتهم للجهة

وجه، يوم الجمعة، عدد من أولياء التلامذة الناجحين في مناظرة دخول المدارس الإعدادية النموذجية وفي إمتحان ختم شهادة التعليم الأساسي العام دورة جوان 2022 بولاية القصرين، ممن تتوفر فيهم شروط القبول بالمؤسسات التربوية النموذجية، وتم توجيههم إلى ولايات أخرى بعد فتح باب التناظر، دعوة إلى المصالح التربوية المعنية الجهوية والمركزية للتدخل، ورفع ما أسموه ب"المظلمة" عن أبنائهم، وإرجاعهم إلى مؤسسات الجهة النموذجية، بعد الترفيع مؤخرا في طاقة إستيعابها.





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وأوضحت الولية بهرة عمري في تصريح لصحفية "وات" بالجهة، أنه بعد فتح باب التناظر من جديد وبصفة إستثنائية للإلتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية والمعاهد النموذجية التي تتوفر بها شغورات بعدد من الولايات، تم توجيه أبنائهم الناجحين في مناظرتي "السيزيام" و"النوفيام" إلى ولايات توزر وتطاوين وجندوبة وزغوان وقبلي وسليانة والكاف، نظرا لإستيفاء المؤسسات النموذجية بولاية القصرين لطاقة الإستيعاب، غير أنه تم مؤخرا دون سابق إعلام الترفيع في طاقة الإستيعاب بهذه المؤسسات لتعويض التلامذة المتغيبين، عبر قبول التلامذة الأقل معدلا من أبنائهم، وفق قولها.وشدّدت الولية على ضرورة إنصاف أبنائهم وإرجاعهم للجهة وتجنيبهم عناء ومشقة السفر إلى ولايات بعيدة، مؤكدة، في سياق متصل، أن تحول أبناء الجهة لولايات أخرى بعيدة لمزاولة دراستهم بالإعداديات والمعاهد النموذجية، كان له انعكاس جد سلبي على نفسيتهم وصحتهم.من ناحيته، اعتبر الولي علي منصوري في تصريح ل"وات"، أن ما قامت به وزارة التربية مؤخرا من ترفيع في طاقة إستيعاب المؤسسات التربوية النموذجية "بعد تشريد أبنائهم الى ولايات أخرى غير ولايتهم في إطار التناظر وبعد قرب انتهاء الثلاثية الأولى، مظلمة كبرى في حقهم"، حسب تقديره.وأضاف منصوري أن المظملة الأكبر التي أفاضت الكأس تعلقت بقبول تلامذة في مؤسسات الجهة النموذجية معدلاتهم أقل من معدلات أبنائهم، وذلك بعد الترفيع في طاقة الإستيعاب بهذه المؤسسات، مشددا على ضرورة إنصاف أبنائهم وتمكينهم من حقهم.وردا على ذلك، أوضح المندوب الجهوي للتربية بالقصرين، حمادي الحامدي، في تصريح ل"وات"، أنه التقى اليوم الجمعة بعدد من أولياء التلامذة الذين التحقوا بمؤسسات تربوية نموذجية في ولايات أخرى، والذين طالبوا بإرجاع أبنائهم للجهة بعد الترفيع في طاقة استيعاب مؤسساتها التربوية النموذجية، وأعلمهم بضرورة تحرير مطلب في الغرض بإسم وزير التربية عن طريق المندوب الجهوي للتربية بالقصرين، مبينا أنه في صورة تمت الموافقة عليه سيتم تطبيقه.وأكد مندوب التربية بالمناسبة أن "البت في مثل هذه المطالب ليس من مشمولات الإدارة الجهوية للتربية، بل من مشمولات وزارة التربية".