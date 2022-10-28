وزارة المالية تعلن عن فتح باب الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني من 7 الى 16 نوفمبر 2022

اعلنت وزارة المالية ان باب الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني 2022 والبالغ قيمته 350 مليون دينار والقابل للترفيع ، سيفتح من 7 نوفمبر الى 16 نوفمبر 2022 علما وانه يمكن غلق الاكتتاب قبل هذا التاريخ أو التمديد فيه.





..



.

.. ...

واتاحت الوزارة، وفق بيانات صدرت الرائد الرسمي عدد 116 ليوم 28 اكتوبر 2022 ، امام المكتتين فرصة الاكتتاب في 3 اصناف تختلف وفق قيمة السند ونسبة الفائدة.وتبلغ القيمة الاسمية لكل سند في الصنف "أ" المخصص حصريا للاشخاص الطبيعين، 10 دنانير مع مدة سداد بخمس سنوات منها 3 سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيرة.ويمكن الاكتتاب في الصنف "ب" الذي تبلغ القيمة الاسمية لكل سند فيه 100 دينار مع مدة سداد بسبع سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على 5 أقساط متساوية على تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة أو متغيرة.وقدرت القيمة الاسمية لكل سند صنف "ج "ب100 دينارعلى ان يتم السداد على 10 سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على 8 اقساط سنوية متساوية وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة أو متغيرة.وكان المدير العام للشركة التونسية للمقاصة، ماهر الزواري، قال في تصريح لـ(وات) يوم 16 سبتمبر 2022 ان عملية الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرّقاعي الوطني حققت 900 مليون دينار، مما شكل نسبة استجابة بنحو 257 بالمائة.واعتبر أنّ مجموع المبالغ المجمّعة من خلال الاكتتاب في الأقساط الثلاثة الأولى للقرض الرّقاعي الوطني 2022، ناهزت 2092 مليون دينار مقابل 1400 مليون استهدفتها الحكومة من خلال الاكتتاب عبر 4 أقساط.