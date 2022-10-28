لجنة قيادة مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية بوزارة التّشغيل تصادق على جملة من المقترحات لتبسيط الإجراءات الإدارية

صادقت لجنة قيادة مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية بوزارة التّشغيل والتكوين المهني، خلال اجتماعها اليوم الجمعة، على جملة من المقترحات لتبسيط الإجراءات الإدارية والتي تكفلت بإنجازها فرق العمل المكلفة من الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر، وفق ما جاء في بيان للوزارة.

وحضر هذه الجلسة المديرون العامون بالوزارة ورؤساء الهياكل والإطارات من المعنيين بالملف. وقام رئيس مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية بالوزارة أيمن السويسي بتقديم عرض حول الإجراءات ومقترحات التبسيط ومختلف مراحل انجاز المشروع والمتمثلة في انجاز أعمال الجرد والتقييم والمصادقة على مقترحات التبسيط والمراجعة وضبط خطة عمل للتنفيذ.





وأكد وزير التّشغيل والتكوين المهني نصرالدين نصيبي، خلال الجلسة، أن الوزارة ستقوم بحذف بعض الإجراءات ورقمنة ومزيد تبسيط البعض الآخر من أجل تيسير الإجراءات التي تثقل كاهل المستفيدين من خدماتها من الراغبين في التكوين والباحثين عن شغل وأصحاب المؤسسات الاقتصادية.

وأكد أن الوزارة ستعتمد تمشي المراجعة الهيكلية والدقيقة للعديد من الإجراءات وذلك في إطار ضمان الربط والتكامل بين استراتيجيات وبرامج التبسيط الاداري وتنفيذ مكوّنات التطوّر الرقمي والتشبيك بين الإدارات لتحقيق الجودة والشفافية.

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خميس





وأكد وزير التّشغيل والتكوين المهني نصرالدين نصيبي، خلال الجلسة، أن الوزارة ستقوم بحذف بعض الإجراءات ورقمنة ومزيد تبسيط البعض الآخر من أجل تيسير الإجراءات التي تثقل كاهل المستفيدين من خدماتها من الراغبين في التكوين والباحثين عن شغل وأصحاب المؤسسات الاقتصادية.وأكد أن الوزارة ستعتمد تمشي المراجعة الهيكلية والدقيقة للعديد من الإجراءات وذلك في إطار ضمان الربط والتكامل بين استراتيجيات وبرامج التبسيط الاداري وتنفيذ مكوّنات التطوّر الرقمي والتشبيك بين الإدارات لتحقيق الجودة والشفافية.خميس