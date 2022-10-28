تطاوين: إضراب حضوري الثلاثاء القادم لعمال الاعاشة في حضيرتي العريش والمخروقة التابعتين لشركة "سودابس"


Publié le Vendredi 28 Octobre 2022 - 19:50 قراءة: 0 د, 44 ث
      
جدّد الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، اليوم الجمعة، دعوة منظوريه في شركة "بيتروسارف كاترينغ" للاعاشة في حضيرتي العريش والمخروقة التابعتين لشركة "سودابس" البترولية بصحراء ولاية تطاوين، الى تنفيذ إضراب حضوري الثلاثاء المقبل والذي دعا إليه في مناسبة اولى يوم 19 أكتوبر الجاري.
وقد تأكّد هذا الاضراب بعد فشل الجلسة الصلحية التي التأمت صباح اليوم الجمعة بمقر الولاية واجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الذي اصدر بلاغا خاصا بتراتيب الاضراب التي فرضتها خصوصيات قطاع الاعاشة لضمان حقوق العمال.

وتقضي هذه التراتيب الابقاء على فطور الصباح كما جرت به العادة مع الاكتفاء بوجبة سريعة في الغداء والعشاء، ويتولى المنتفعون بخدمات الاكل تسلم أكلتهم بانفسهم بدل توزيعها عليهم، وفق ما ورد في البلاغ المشار إليه آنفا.
ودعا الاتحاد كل عمال شركة "بتروسارف" إلى التحلي بأقصى درجات المسؤولية، واجتناب كل تجاذب او تلاسن مع اي كان تأمينا لممارسة نضالية راقية وحضارية، وحرصا على نجاح الاضراب باعتباره اداة لتحقيق المطالب المشروعة حسب نص البلاغ.
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