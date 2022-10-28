الجرندي يشارك يومي 29 و30 أكتوبر الحالي بالجزائر، في اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري

يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي سينعقد يومي 29 و30 أكتوبر 2022 بالجزائر العاصمة.





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ويأتي هذا الاجتماع، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الخارجية مساء اليوم الجمعة، في إطار الإعداد للدورة العادية الواحدة والثلاثين لمجلس الجامعة على مستوى القمة، التي ستحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر 2022، والتي ستشهد تسليم رئاسة القمة من تونس إلى الجزائر.وسيتم خلال هذا الاجتماع الوزاري التداول حول مختلف البنود المعروضة على جدول أعمال القمة العربية، وبلورة التصورات المشتركة لمواجهة التحديات الماثلة أمام المجموعة العربية في ظل المتغيرات الدولية ومختلف تداعياتها على الدول والشعوب العربية .وسيجري الوزير، بالمناسبة، لقاءات ثنائية مع نظرائه حول جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك ثنائيا وإقليميا ودوليا.وأشار البلاغ إلى أن اجتماعا تحضيريا انعقد على مستوى كبار الموظفين يومي 26 و27 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجزائرية.