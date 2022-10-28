تكليف نادية السعدي بتصريف الشؤون الإدارية والمالية لهيئة مكافحة الفساد بصفة وقتية (الرائد الرسمي)


Publié le Vendredi 28 Octobre 2022 - 18:51 قراءة: 0 د, 21 ث
      
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اليوم الجمعة، الأمر عدد 770 لسنة 2022 مؤرخ في 21 أكتوبر 2022، يتعلّق بتكليف مستشارة المصالح العمومية، نادية السعدي، بتصريف الشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بصفة وقتية.


ونصّ هذا الأمر على أن تُسند للمعنية بالأمر في هذه الوضعية، المنح والامتيازات المخوّلة لمدير عام إدارة مركزية.

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وكانت نادية السعدي قد شغلت سابقا، خطّة المدير العام لوحدة التصريح بالمكاسب والمصالح، صلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

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