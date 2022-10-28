تواصل الاحتجاج للمطالبة بإطلاق سراح التلاميذ الموقوفين على خلفية التحركات الأخيرة بمعهد الأمل بفوشانة

تواصل احتجاج الأولياء والتلاميذ في جهة فوشانة من ولاية بن عروس للمطالبة بإطلاق التلاميذ الموقوفين على خلفية التحركات الاحتجاجية التلمذية الأخيرة بمعهد الأمل بفوشانة .





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وانتظمت اليوم الجمعة مسيرة تضامنية شارك فيها التلاميذ والأهالي وأولياء التلاميذ والأساتذة للمطالبة بإطلاق سراح التلاميذ الخمسة الموقوفين على ذمة الأبحاث التي تم فتحها الأسبوع المنقضي، والتي أفضت إلى إيقاف عدد من التلاميذ تم الإفراج عن بعضهم والإبقاء على خمسة منهم رهن الإيقاف إلى حين عرضهم على المحكمة الاثنين المقبل.وتعود خلفية الأحداث إلى الاحتجاجات التي شهدها المعهد الأسبوع المنقضي بعد مطالبة التلاميذ، وفق روايات متطابقة، بإصلاح قاعات تدريس متهالكة وآيلة للسقوط بالمعهد، وتعهّد دورات المياه التي لاتصلح للاستعمال الآدمي وفق تعبير العديد منهم، لتتطوّر الأحداث بعد ذلك إلى تدخل الأمن الذي قام بإيقافات في صفوف التلاميذ بعد تصاعد وتيرة هذه الاحتجاجات.ويطالب الأهالي بإطلاق سراح التلاميذ وعودتهم الى مكانهم الطبيعي وهو مقاعد الدراسة لمواصلة تعليمهم، مناشدين الجهات المسؤولة بالتدخل لفضّ هذا الإشكال وانجاد هؤلاء التلاميذ الموقوفين.