وزارة الشؤون الاجتماعية: مساعدات عينية لفائدة 7500 عائلة بكل من ولاية سليانة والقصرين والقيروان

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، الجمعة، عن انطلاق توزيع مساعدات عينية لفائدة 7500 عائلة بكل من ولاية سليانة والقصرين والقيروان وذلك بداية من امس الخميس المستودع الإقليمي بسليانة التابع للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.







وتندرج هذه المساعدات، حسب بلاغ للوزارة، في إطار برنامج التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي وبرنامج الأغذية العالمي المموّل من الحكومة اليابانية.



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وقد انطلق توزيع المساعدات بحضور والي سليانة وسفير اليابان بتونس تاكاشي اوسوغا وممثل برنامج الأغذية العالمي بتونس سيرقي راوول بلاتو والمدير العام للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي منير الحاجي ووعدد من الإطارات الجهوية والمحلية.





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وتندرج هذه المساعدات، حسب بلاغ للوزارة، في إطار برنامج التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي وبرنامج الأغذية العالمي المموّل من الحكومة اليابانية.وقد انطلق توزيع المساعدات بحضور والي سليانة وسفير اليابان بتونس تاكاشي اوسوغا وممثل برنامج الأغذية العالمي بتونس سيرقي راوول بلاتو والمدير العام للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي منير الحاجي ووعدد من الإطارات الجهوية والمحلية.