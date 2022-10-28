وفد من اتحاد الشغل يشارك في مسيرة للنقابات الفرنسية لرفض الترفيع في سن التقاعد والمطالبة بالزيادة في الأجور


Publié le Vendredi 28 Octobre 2022 - 18:24 قراءة: 0 د, 42 ث
      
شارك وفد الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الخميس، في مسيرة نظمتها النقابات الفرنسية التابعة للكنفدرالية العامة للشغل الفرنسية ضد الترفيع في سن التقاعد وللمطالبة بالترفيع في الأجور، وفق ما أورده اتحاد الشغل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".


وضم وفد الاتحاد عضو المكتب التنفيذي منعم عميرة وسمير الشفي، بالإضافة إلى رفيق التاغوتي وفاضل بلحاج عن الإدارة المركزية باتحاد الشغل، ورئيس الاتحاد العام للمهاجرين التونسيين بفرنسا فتحي التليلي.

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كما التقى الوفد التابع لاتحاد الشغل، اليوم الجمعة، مع الأمين العام الكونفدرالية العامة للشغل فيليب مارتييز، للحديث عن كيفية تجسيم الأهداف المشتركة بي النقابتين للدفاع عن مصالح الطبقة العاملة. كما تم خلال هذا اللقاء التأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقبل أيام اجتمع وفد الاتحاد بممثلين عن النقابات الفرنسية للحديث عن كيفية التسيير الاداري والمالي وكيفية التصرف في الموارد البشرية وتتواصل لقاءات وفد الاتحاد في إطار التعاون مع النقابات الفرنسية وتعصير الإدارة.
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خميس

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 255615

Tresor  (Tunisia)  |Vendredi 28 Octobre 2022 à 19h 54m |           
أهوكة فلوس الخدّامة والموظفين وين ماشية . أرتعو فيها صحّة ليكم

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 28 Octobre 2022 à 19h 21m |           
هذا تدخل في شؤون دولة مستقلة ذات سيادة
يرفضه رئيس الدولة بشدة
فهل سيحاسب من قام بذلك
ام انهم يعتبرون اننا ها زلتا خاضعين لفرنسا
ومن حقنا بل من واجبنا مساندة شعب الحماية



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