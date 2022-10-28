قابس: البحث في مسائل طبيّة عديدة مرتبطة بالشيخوخة في فعاليات الأيام الطبيّة السابعة بقابس

تنطلق غدا السبت 29 أكتوبر 2022 أشغال الأيام الطبيّة السابعة بقابس، التي تنظمها على امتداد يومين الهيئة الجهوية للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص بقابس.

وستتناول هذه التظاهرة الطبية، التي سيشارك فيها ثلة من أساتذة الطب المبرزين والأطباء المسؤولين عن أقسام طبية بعدد من المستشفيات الكبرى، العديد من المسائل الطبية المرتبطة بالشيخوخة، وفق ما جاء في برنامج الأيّام العلمي.





وستتضمن الأيام الطبية السابعة بقابس مجموعة كبرى من المداخلات العلمية سيقع التطرق فيها الى أمراض السكري، وضغط الدم، واضطراب نبضات القلب، وقصور عضلات القلب، وسيتم في هذا الاطار تقديم آخر المستجدات العلمية في هذا المجال من حيث كشف المرض وعلاجه.

كما سيتم التطرق في هذه التظاهرة العلمية الطبية الى اضطراب نبضات القلب عند المسن، والى الجلطة الدماغية والجلطة القلبية، والى اخر المستجدات المتعلقة بمرض الربو عند الطفل، والى مرض فقر الدم.

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كما سيتركز الاهتمام في جانب من الأيام الطبية السابعة بقابس على أمراض الكلى والمسالك البولية، وتضخم البروستات، الى جانب فحص اليدين وما يمكن ان يكشفه ذلك من أمراض باطنية.



وستتضمن الأيام الطبية السابعة بقابس مجموعة كبرى من المداخلات العلمية سيقع التطرق فيها الى أمراض السكري، وضغط الدم، واضطراب نبضات القلب، وقصور عضلات القلب، وسيتم في هذا الاطار تقديم آخر المستجدات العلمية في هذا المجال من حيث كشف المرض وعلاجه.كما سيتم التطرق في هذه التظاهرة العلمية الطبية الى اضطراب نبضات القلب عند المسن، والى الجلطة الدماغية والجلطة القلبية، والى اخر المستجدات المتعلقة بمرض الربو عند الطفل، والى مرض فقر الدم.كما سيتركز الاهتمام في جانب من الأيام الطبية السابعة بقابس على أمراض الكلى والمسالك البولية، وتضخم البروستات، الى جانب فحص اليدين وما يمكن ان يكشفه ذلك من أمراض باطنية.