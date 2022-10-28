تواصل المرافعات في خصوص القضية المرفوعة ضد عبد الرزاق الكيلاني (عضو هيئة الدفاع)

قال رضا بلحاج عضو هيئة الدفاع عن عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني إنّ المرافعات بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس مازالت متواصلة في خصوص القضية المرفوعة ضدّ موكله..





..



.

.. ...

وأوضح بلحاج لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة أنّ التصريح بالحكم سيكون لاحقا، مشيرا إلى انّ هيئة الدفاع قد طالبت بنقض القضيّة وعدم سماع الدعوى.كما لفت إلى أنّ جلسة اليوم حضرها عدد من الحقوقيين والمحامين التونسيين والدوليين.وأوضح أيضا أنّ الكيلاني رافع عن نفسه وأكّد فيها انّه خاطب أعوان الأمن الذين كانوا أمام مستشفى الحبيب بوقطفة بولاية بنزرت، أين كان يرقد موكّله، القيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري في حدود احترام القانون، نافيا تحريضه للأمن على العصيان أو التمرّد.وكان قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف العسكريّة قد قرّر يوم 30 سبتمبر الماضي ، تأجيل القضية المرفوعة ضدّ عميد المحامين الأسبق، عبد الرزاق الكيلاني، إلى اليوم بطلب من هيئة الدّفاع.وتعلّق الحكم الصّادر ضدّه شهر ماي 2022 والقاضي بسجنه شهرا مع تأجيل التّنفيذ بتهمة "هضم جانب موظّف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته".يُذكر أنّ هيئة الدفاع عن الكيلاني، استأنفت هذا الحكم في شهر ماي الماضي ودفعت بعدم اختصاص المحكمة العسكرية في القضيّة، بالإضافة إلى التأكيد على أنّ "عبد الرزاق الكيلاني كان يؤدّي مهامه كمحامٍ يزور موكله بالمستشفى".